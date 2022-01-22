Угрозы казахским активистам: СБУ ведет служебное расследование действий своих сотрудников

Руководство СБУ инициировало внутреннее расследование в отношении своих сотрудников. Речь идет о возможной неправомерности действий к активистам движения "Демократический выбор Казахстана".

В СБУ говорят, что во время беседы с Заманбеком Тлеулиевым и Елдосом Насыпбековым вызвали полицию по просьбе последних. Правоохранители показали отсутствие нарушений.

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СБУ проводит внутреннюю проверку из-за резонанса

В то же время ввиду общественного резонанса руководство СБУ инициировало внутреннюю проверку правомерности действий сотрудников спецслужбы,

– говорится в ответе СБУ.

В Службе безопасности говорят, что сотрудники осуществляют комплекс мер для защиты безопасности граждан Украины и иностранцев – в пределах своей компетенции. Это особенно актуально из-за возможных провокаций со стороны России.

Что известно о допросе казахов

На действия работников спецслужбы казахские активисты пожаловались еще 6 января. Заманбек Тлеулиев и Елдос Насыпбеков написали в соцсетях о том, что к ним применяли силу и угрожали депортацией. Адвокат казахов Дмитрий Моргун требовал провести внутреннее расследование.

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Действия СБУ после беспорядков в Казахстане:

После старта масштабных протестов в Казахстане Служба безопасности начала проверки в Украине.

В частности, СБУ общалась с гражданами Казахстана, которые находятся на территории Украины.

Главная цель – предотвратить возможные провокации Кремля.

При этом в спецслужбе отмечали, что казахов не задерживали и общались с ними корректно.

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