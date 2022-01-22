Угрозы казахским активистам: СБУ ведет служебное расследование действий своих сотрудников
Источник:Укринформ
Руководство СБУ инициировало внутреннее расследование в отношении своих сотрудников. Речь идет о возможной неправомерности действий к активистам движения "Демократический выбор Казахстана".
В СБУ говорят, что во время беседы с Заманбеком Тлеулиевым и Елдосом Насыпбековым вызвали полицию по просьбе последних. Правоохранители показали отсутствие нарушений.
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СБУ проводит внутреннюю проверку из-за резонанса
В то же время ввиду общественного резонанса руководство СБУ инициировало внутреннюю проверку правомерности действий сотрудников спецслужбы,
– говорится в ответе СБУ.
В Службе безопасности говорят, что сотрудники осуществляют комплекс мер для защиты безопасности граждан Украины и иностранцев – в пределах своей компетенции. Это особенно актуально из-за возможных провокаций со стороны России.
Что известно о допросе казахов
На действия работников спецслужбы казахские активисты пожаловались еще 6 января. Заманбек Тлеулиев и Елдос Насыпбеков написали в соцсетях о том, что к ним применяли силу и угрожали депортацией. Адвокат казахов Дмитрий Моргун требовал провести внутреннее расследование.
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Действия СБУ после беспорядков в Казахстане:
- После старта масштабных протестов в Казахстане Служба безопасности начала проверки в Украине.
- В частности, СБУ общалась с гражданами Казахстана, которые находятся на территории Украины.
- Главная цель – предотвратить возможные провокации Кремля.
- При этом в спецслужбе отмечали, что казахов не задерживали и общались с ними корректно.
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