У СБУ кажуть, що під час бесіди з Заманбеком Тлеулієвим та Єлдосом Насипбековим викликали поліцію на прохання останніх. Правоохоронці засвідчили відсутність порушень.

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СБУ проводить внутрішню перевірку через резонанс

Водночас зважаючи на суспільний резонанс керівництво СБУ ініціювало внутрішню перевірку правомірності дій співробітників спецслужби,

– мовиться у відповіді СБУ.

У Службі безпеки кажуть, що співробітники здійснюють комплекс заходів для захисту безпеки громадян України та іноземців – у межах своєї компетенції. Це особливо актуально через можливі провокації з боку Росії.

Що відомо про допит казахів

На дії працівників спецслужби казахські активісти поскаржились ще 6 січня. Заманбек Тлеулієв та Єлдос Насипбеков написали у соцмережах про те, що до них застосовували силу та погрожували депортацією. Адвокат казахів Дмитро Моргун вимагав провести внутрішнє розслідування.

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Дії СБУ після заворушень у Казахстані:

Після старту масштабних протестів у Казахстані Служба безпеки почала перевірки в Україні.

Зокрема, СБУ спілкувалась з громадянами Казахстану, які перебувають на території України.

Головна мета – запобігти можливим провокаціям Кремля.

При цьому у спецслужбі наголошували, що казахів не затримували та спілкувались з ними коректно.

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