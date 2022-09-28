Угрозы кремля ядерным оружием: из каких регионов россия может нанести удар

Каждый раз, когда россияни терпят очередные неудачи, в кремле прибегают к ядерному шантажу. Следовательно, США и союзники усилили разведку на фоне этого и объяснили, что последствия будут катастрофическими.

Даже учитывая эти факторы, угрозы и "бряцание" ядерным оружием со стороны россии не исчезнут. Такое мнение высказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Он напомнил, что ядерный шантаж во время великой войны начался еще с конца февраля 2022 года. Тогда путин отдал приказ герасимову и шойгу привезти силы стратегического ядерного сдерживания в состояние боевой готовности.

Затем россия проводила показательные стратегические пуски. Также не раз звучали угрозы от того же лаврова и других. Я уже молчу обо всей нечисти на пропагандистских шоу,

– добавил Мусиенко.

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Также он напомнил, что в мае россия проводила учения по использованию тактического ядерного оружия в Калининграде. Они моделировали нанесение ударов именно из этой области. Однако есть еще одно место в Украине, откуда россия может нанести удар.

Единственный объект, который россия потенциально может использовать для размещения ядерного оружия – это оккупированный Крым,

– допустил Мусиенко.

Он считает, что ядерные угрозы не исчезнут до конца войны. Более того, они могут продолжаться, пока в России будет это оружие. Поэтому Запад должен четко консолидировать четкую позицию по поддержке Украины, подчеркнул специалист.