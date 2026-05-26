В Кремле заявили о возможности ударов по Киеву, уточнив, что это не обязательно означает их ежедневный характер. Там также продемонстрировали пренебрежительное отношение к заявлениям европейских лидеров.

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, 26 мая, передает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

Заявления Дмитрия Пескова о лидерах Европы и ударах по Киеву

Песков прокомментировал вопрос журналистов относительно заявлений МИД России о возможных новых ударах по объектам в Киеве и означают ли они их ежедневный характер.

Системность – это не периодичность, это не равно периодичности системность,

– сказал представитель Кремля.

Также он утверждает, что Москва не знает о реакции Вашингтона на такие угрозы Киеву.

Песков добавил, что им якобы известно о "некоторых официальных заявлениях европейских столиц" и представителей Евросоюза в Киеве, но для Кремля приоритетным остается "предупреждение, которое направили мы".

Несколько ранее в Кремле пожаловались, что не получили никакой реакции от США на угрозы России относительно систематических ударов по Киеву. В то же время там отметили, что зафиксировали отдельные заявления европейских чиновников, которые находятся в Киеве.

Что этому предшествовало?

25 мая глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что Россия "приступает к ударам по объектам в Киеве".

Лавров также заявил Рубио, что США должны эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

В тот же день в МИД России заявили, что российские военные начинают "последовательное нанесение системных ударов" по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Также дипломаты призвали иностранцев "как можно скорее покинуть" украинскую столицу.