Россия угрожает уничтожить Польшу за 3 дня: Сикорский в ответ привел пример Украины

Министерство иностранных дел Польши ответило на угрозы Кремля уничтожить их государство за несколько дней в случае военного столкновения. Глава ведомства Радослав Сикорский посоветовал российскому руководству объективно оценивать собственные силы перед очередным ядерным запугиванием.

Так Сикорский прокомментировал недавние угрозы помощника президента России Николая Патрушева, сообщает Polsat News.

Что ответил польский министр

Польский министр напомнил, что российские генералы "угрожают ядерной войной уже 20 лет", а "кремлевские пропагандисты делают это непрерывно".

Советским, а теперь уже российским товарищам следует осознать соотношение сил. Они тоже должны понимать, на что идут, когда угрожают нам,

– подчеркнул дипломат.

Он признал, что Россия имеет преимущество в сфере ядерного вооружения. Однако, по словам министра, на примере войны в Украине Москва уже убедилась, что это преимущество трудно использовать.

Сикорский добавил, что если бы Кремль мог выиграть войну исключительно с помощью ядерного шантажа, он бы давно это сделал.

Напомним, в Кремле пригрозили уничтожить Польшу всем имеющимся арсеналом в случае начала военных действий. Это заявление Патрушева стало реакцией на предыдущие слова Сикорского о том, что в случае нападения России Польша могла бы быстро победить агрессора.