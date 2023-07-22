Российский диктатор, выступая на заседании совбеза, придумал, что якобы "независимость Польши после Второй мировой войны была восстановлена благодаря СССР". А свои земли она получила будто бы "благодаря позиции Сталина". Ведущие 24 Канала Екатерина Соляр и Роман Цымбалюк прокомментировали извращенную логику Путина.
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Россияне пытаются повысить ставки
Действительно, по "логике" Путина выходит, что Украину "придумал Ленин", о чем он ранее заявлял, а в Польшу – Сталин.
Это день открытой двери психбольницы,
– прокомментировала слова кремлевского диктатора Соляр.
Однако в глобальном плане такие заявления Путина свидетельствуют о желании Кремля расширить границы войны.
Последние события, а именно отказ России продлить зерновое соглашение, а также ее угрозы судам, которые будут курсировать в акватории Черного моря, свидетельствуют, что именно за Черное море и начнется война в полном объеме. И это произойдет после того, как россиян лишат оккупированного ими Крыма.
"Это, а также заявления Путина о Польше, связаны с тем, что россияне пытаются повысить ставки", – предположил Цымбалюк.
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Перепутал карточки
В то же время Соляр отметила, что спичи Путину пишет его спикер – Дмитрий Песков. Ведь его никогда не видно, он всегда выходит на связь по телефону и якобы из какого-нибудь бункера.
И когда Песков "анонсирует", что следующая речь Путина станет "легендарной" и "войдет в учебники истории", он сам ее пишет и считает такой. Затем речь Путина никуда не входит, и Пескова оставляют писать новую речь.
Когда же Путин выступал на заседании совбеза и говорил, читая с карточек, создалось такое впечатление, что у него эти карточки перепутались. И он просто выхватывал какие-то фразы, выкрикивал их и откладывал карточку, чтобы взять новую.
Ведь он вспомнил и о Польше, которая "получила земли от Сталина", и что "Варшава забыла – мы напомним", и что Западу "не хватает украинцев" и поэтому он будет "привлекать в войну литовцев и поляков", и о якобы "польско-литовско-украинской бригаде", которая якобы "оккупирует территорию Украины".
Что заявил Путин относительно Польши
- Во время заседания совета безопасности России 21 июля Путин заявил, что Польша получила значительные земли, принадлежавшие Германии, на Западе якобы "благодаря СССР и лично Сталину".
- Он также добавил, что "наши друзья в Варшаве подзабыли об этом", но Россия "напомнит" им.
- Также Путин придумал, что якобы Польша, пытаясь прикрыться "НАТОвским зонтиком", хочет и дальше якобы захватывать чужие территории. А именно западные области Украины и Белоруссии.
- В Польше серьезно отнеслись к провокационным и угрожающим заявлениям Путина и вызвали "на ковер" посла России в Польше. Польские дипломаты заявили послу, что расценивают слова российского диктатора как "попытку спровоцировать эскалацию"
- В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Сталин был "военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков". Также он подчеркнул, что "историческая правда не подлежит сомнению".