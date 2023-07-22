Російський диктатор, виступаючи на засіданні радбезу, вигадав, що нібито "незалежність Польщі після Другої світової війни була відновлена завдяки СРСР". А свої землі вона отримала буцімто "завдяки позиції Сталіна". Ведучі 24 Каналу Катерина Соляр та Роман Цимбалюк звернули увагу та прокоментували збочену логіку Путіна.

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Росіяни намагаються підвищити ставки

Дійсно, за "логікою" Путіна виходить, що Україну "вигадав Ленін", про що він раніше заявляв, а Польщу – Сталін.

Це день відкритих дверей психлікарні,

– прокоментувала слова кремлівського диктатора Соляр.

Проте в глобальному плані такі заяви Путіна свідчать про бажання Кремля розширити межі війни.

Останні події, а саме відмова Росії подовжити зернову угоду, а також її погрози щодо суден, які курсуватимуть в акваторії Чорного моря, свідчать, що саме за Чорне море й почнеться війна в повному обсязі. І це відбудеться після того, як росіян позбавлять окупованого їми Криму.

"Це, а також заяви Путіна про Польщу, пов'язане з тим, що росіяни намагаються підвищити ставки", – припустив Цимбалюк.

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Переплутав карточки

Водночас Соляр відзначила, що спічі Путіну пише його речник – Дмітрій Пєсков. Адже його ніколи не видно, він завжди виходить на зв'язок телефоном і нібито з якогось бункера.

І коли Пєсков "анонсує", що наступна промова Путіна стане "легендарною" та "увійде у підручники історії", то він сам її пише і вважає такою. Потім промова Путіна нікуди не входить, і Пєскова залишають писати нову промову.

Коли ж Путін виступав на засіданні радбезу та промовляв, читаючи з карточок, склалося таке враження, що в нього ці карточки переплуталися. І він просто вихоплював якісь фрази, викрикував їх і відкладав карточку, щоб взяти нову.

Адже він згадав і про Польщу, яка "отримала землі від Сталіна", і що "Варшава забула – ми нагадаємо", і що Заходу "не вистачає українців" і тому він буде "залучати у війну литовців і поляків", і про "польсько-литовсько-українську бригаду", яка нібито "окупує територію України".

Що заявив Путін щодо Польщі