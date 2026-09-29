Об этой избирательной реакции Кремля рассказал бывший член польского правительства Петр Кульпа. Как сообщает 24 Канал, Москва остро реагирует на идею создания предприятия по производству ракет Patriot, однако избегает заявлений о возможном размещении постоянной военной базы Соединенных Штатов.

Почему Россия диктует условия

По словам эксперта, завод по производству боеприпасов является гораздо меньшим раздражителем по сравнению с полноценной американской базой. Он напомнил, что старый договор между НАТО и Россией от 1997 года вообще запрещал размещать постоянные контингенты на территории новых членов Альянса.

Это еще одно доказательство того, насколько условной с точки зрения россиян является независимость других стран,

– подчеркнул Кульпа.

Он добавил, что в Москве искренне верят в свое право указывать соседям, что им разрешено производить или строить.

Новая фаза гибридной войны

Оценивая агрессивную риторику Кремля, бывший чиновник призвал обращать внимание на реальные действия врага. Россия уже давно вышла за пределы обычных угроз и активно совершает теракты на территории европейских государств. Гибридная агрессия Москвы, по оценке эксперта, сейчас перешла на нулевой уровень полноценного кинетического конфликта.

К слову. Полное интервью с Петром Кульпой читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Варшава официально предложила развернуть производство перехватчиков для украинских систем ПВО на своей территории. Заместитель министра обороны Магдалена Собковьяк-Чарнецкая объяснила такую инициативу желанием создать безопасные условия для работы предприятия подальше от зоны боевых действий. Кроме того, польские власти готовят законодательную базу для скорейшего строительства базы, где смогут разместиться около пяти тысяч американских военнослужащих.