Про таку вибіркову реакцію Кремля розповів колишній член польського уряду Пьотр Кульпа. Як передає 24 Канал, Москва гостро реагує на ідею створення підприємства з випуску ракет Patriot, однак уникає заяв щодо можливого розміщення постійної військової бази Сполучених Штатів.

Чому Росія диктує умови

За словами експерта, завод із виробництва боєприпасів є значно меншим подразником порівняно з повноцінною американською базою. Він нагадав, що старий договір між НАТО та Росією від 1997 року взагалі забороняв розміщувати постійні контингенти на території нових членів Альянсу.

Це ще один доказ того, наскільки умовною з точки зору росіян є незалежність інших країн,

– підкреслив Кульпа.

Він додав, що у Москві щиро вірять у своє право вказувати сусідам, що їм дозволено виробляти чи будувати.

Нова фаза гібридної війни

Оцінюючи агресивну риторику Кремля, колишній урядовець закликав звертати увагу на реальні дії ворога. Росія вже давно вийшла за межі звичайних погроз і активно здійснює теракти на території європейських держав. Гібридна агресія Москви, за оцінкою експерта, зараз перейшла на нульовий рівень повноцінного кінетичного конфлікту.

До слова. Повне інтерв'ю з Пьотром Кульпою читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Варшава офіційно запропонувала розгорнути виробництво перехоплювачів для українських систем ППО на своїй території. Заступниця міністра оборони Магдалена Собков'як-Чарнецька пояснила таку ініціативу бажанням створити безпечні умови для роботи підприємства подалі від зони бойових дій. Окрім цього, польська влада готує законодавче підґрунтя для швидкого будівництва бази, де зможуть розміститися близько п'яти тисяч американських військових.