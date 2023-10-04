Вероятность повторного захода войск с территории Беларуси оценивают сейчас низко, однако сообщают о других угрозах террористического режима Александра Лукашенко. Эти и другие события российско-украинской войны в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала прокомментировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Угроза со стороны Беларуси

На днях спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что существует реальная угроза со стороны Беларуси. Там враг держит самолеты, "Искандеры" и другую технику.

Свитан объяснил, что на границе с Украиной в Беларуси действительно расположены ракетные комплексы типа "Искандер", однако они находятся ближе к польской стороне. Однако действительно есть гипотетическая возможность совершать боевые вылеты авиацией не заходя в воздушное пространство Украины.

Максимум авиация может использоваться для сброса корректированных авиабомб, действительно в пограничных областях может быть проблема с применением авиации,

– добавил военный эксперт.

Главный вопрос – решится ли на это режим Лукашенко. Там ведь понимают цену этих действий и ответ, который обязательно будет.

Как минимум может говориться о соответствующих ударах украинскими войсками и тогда Беларусь может оставить без света, газа, топлива и прочего, что сейчас происходит на территории России. Лукашенко отлично это понимает и вряд ли пойдет на такие риски, убежден Свитан.

Полная фронтовая сводка от Романа Свитана: смотреть видео

Российский флот бессилен

Тем временем на территории оккупированного Юга россиянам неспокойно. В Крыму в очередной раз звучали сигналы воздушной тревоги. Российское минобороны написало, что предотвратило попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы Вооруженных Сил Украины, которые двигались на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Также россияне сообщали, что неизвестные беспилотники прилетают по кораблям и зерновым резервуарам России недалеко от Крыма. В то же время Британская разведка отметила, что Черноморский флот страны-агрессора уже потерпел функциональное поражение в Черном море.

По словам полковника запаса, ВСУ действительно взяли под ракетный контроль функциональные возможности обеспечения российского флота. Речь идет о Севастопольской бухте, причалах и еще несколько бухтах в Крыму, которые постоянно находятся под ударами.

Следовательно, функционал флота в Черном море практически аннулируется, остается только Новороссийский порт, правда, и по нему в свое время работали воздушные цели, возможно, не в последний раз.

Так России приходится прятать свои корабли между зерновыми терминалами, однако это зерно является украинским, вывезенным с временно оккупированных территорий, поэтому наше государство имеет полное право распоряжаться ими как угодно.

Бои на Юге

Институт изучения войны написал, что у оккупантов значительно ухудшилась ситуация на Орехово-Токмакском направлении. В последнее время фиксируются продвижение ВСУ возле Новопрокоповки.

Свитан рассказал, что на последней неделе враг пытался контратаковать в районе Новопрокоповки и Вербового достаточно массированно. Туда перебросили свежие части из Донбасса для того, чтобы остановить наше продвижение.

Целью атак было возвращение утраченных позиций на последнем рубеже обороны россиян, как успешно преодолели ВСУ. Украинские защитники выдержали эти штурмы и продолжают продвижение дальше.