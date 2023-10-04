Ймовірність повторного заходу військ з території Білорусі наразі оцінюють низько, однак повідомляють про інші загрози терористичного режиму Алєксандра Лукашенка. Ці та інші події російсько-української війни в щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу прокоментував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Загроза з боку Білорусі

Днями речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що існує реальна загроза з боку Білорусі. Там наразі ворог тримає літаки, "Іскандери" й іншу техніку.

Світан пояснив, що на кордоні з Україною в Білорусі справді розташовані ракетні комплекси типу "Іскандер", однак вони розміщені ближче до польської сторони. Однак справді є гіпотетична можливість здійснювати бойові вильоти авіацією не заходячи в повітряний простір України.

Максимум авіація може використовуватися для скидання коригованих авіабомб, справді в прикордонних областях може бути проблема із застосуванням авіації,

– додав військовий експерт.

Головне питання – чи наважиться на це режим Лукашенка. Адже там розуміють ціну цих дій і відповідь, яка обов'язково буде.

Як мінімум, може мовитися про відповідні удари українськими військами і тоді Білорусь може залишити без світла, газу, палива й іншого, що зараз відбувається на території Росії. Лукашенко чудово це розуміє і навряд піде на такі ризики, переконаний Світан.

Повне фронтове зведення від Романа Світана: дивитися відео

Російський флот безсилий

Тим часом на території окупованого Півдня росіянам неспокійно. В Криму вчергове лунали сигнали повітряної тривоги. Російське міноборони написало, що запобігло спробі проникнення на територію Криму десантної групи Збройних Сил України, які рухалися на швидкохідному військовому катері і трьох гідроциклах.

Також росіяни повідомляли, що невідомі безпілотники прилітають по кораблях і зернових резервуарах Росії неподалік Криму. Водночас Британська розвідка зауважила, що Чорноморський флот країни-агресорки уже зазнав функціональної поразки у Чорному морі.

За словами полковника запасу, ЗСУ справді взяли під ракетний контроль функціональні можливості забезпечення російського флоту. Мовиться про Севастопольську бухту, причали і ще кілька бухт в Криму, які постійно перебувають під ударами.

Отже, функціонал флоту в Чорному морі практично анулюється, лишається лише Новоросійський порт, щоправда, і по ньому свого часу працювали повітряні цілі, можливо, не востаннє.

Так Росії доводиться ховати свої кораблі між зерновими терміналами, однак це зерно є українським, вивезеним з тимчасово окупованих територій, тому наша держава має повне право розпоряджатися ними як завгодно.

Бої на Півдні

Інститут вивчення війни написав, що в окупантів значно погіршилася ситуація на Оріхово-Токмацькому напрямку. Останнім часом фіксуються просування ЗСУ біля Новопрокопівки.

Світан розповів, що останнього тижня ворог намагався контратакувати в районі Новопрокопівка та Вербового досить масовано. Туди перекинули свіжі частини з Донбасу для того, аби зупинити наше просування.

Метою атак було повернення втрачених позицій на останньому рубежі оборони росіян, як успішно подолали ЗСУ. Українські оборонці витримали ці штурми і продовжують просування далі.