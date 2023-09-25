Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. За його словами, Лукашенка зовсім не хвилює безпека білоруського народу.

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Лукашенко злякався за своє життя

Павло Латушко зазначив, що Лукашенко боїться лише за своє життя. Диктатора зовсім не цікавить доля білоруського народу. Якби його хвилювала безпека Білорусі, він би не дозволив розміщувати військові бази російських окупантів на території держави. Однак він обрав сторону Росії.

У нього зростають ризики, пов’язані з відповіддю, яка може прилетіти. Весною цього року у нас була інформація, що невідомий безпілотник летів біля Мінська та приземлився у Слуцькому районі. Після цього Лукашенко зібрав нараду, куди запросив керівництво міністерства оборони, збройних сил, голів КДБ. Він кричав на них, як вони могли таке дозволити,

– сказав він.

Як стверджували джерела, Лукашенко тоді дуже перелякався за своє життя. Він боїться, щоб раптом дрон не впав на його будинок. Він розуміє, що російське ППО дуже погане та не надійне, тому хоче вкласти багато грошей саме на протиповітряну оборону.

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