Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. За його словами, Лукашенка зовсім не хвилює безпека білоруського народу.
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Лукашенко злякався за своє життя
Павло Латушко зазначив, що Лукашенко боїться лише за своє життя. Диктатора зовсім не цікавить доля білоруського народу. Якби його хвилювала безпека Білорусі, він би не дозволив розміщувати військові бази російських окупантів на території держави. Однак він обрав сторону Росії.
У нього зростають ризики, пов’язані з відповіддю, яка може прилетіти. Весною цього року у нас була інформація, що невідомий безпілотник летів біля Мінська та приземлився у Слуцькому районі. Після цього Лукашенко зібрав нараду, куди запросив керівництво міністерства оборони, збройних сил, голів КДБ. Він кричав на них, як вони могли таке дозволити,
– сказав він.
Як стверджували джерела, Лукашенко тоді дуже перелякався за своє життя. Він боїться, щоб раптом дрон не впав на його будинок. Він розуміє, що російське ППО дуже погане та не надійне, тому хоче вкласти багато грошей саме на протиповітряну оборону.
Латушко про страх Лукашенка: дивіться відео
Алєксандр Лукашенко: останні новини
- Від початку 2023 року Лукашенко вже вшосте зустрівся із кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Самопроголошений лідер Білорусі прибув до Росії 14 вересня. Черговий візит Олександра Лукашенка попередньо не анонсувався.
- Відбулось це одразу після візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Владивостока. Під час зустрічі самопроголошений президент Білорусі високо оцінив приїзд Кім Чен Ина. Заодно й вирішив напроситись приєднатися до так званого "союзу диктаторських країн".
- Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко звернувся до білорусів із промовою. У ній він обіцяв, що у країні не буде війни, проте забув, що вже втягнув Білорусь у війну Росії проти України. Він заявив, що Білорусь "нікому не загрожує", хоча у 2022 році саме з її території росіяни заходили на Північ України та саме звідти здійснювалися обстріли мирних українських міст
- Ще одну будівлю центрі Мінська облаштували для потреб самопроголошеного президента Білорусі. Журналісти отримали доступ до документів ремонту – загальна вартість та масштаби реконструкції нового маєтку вражають. Важливо, що ремонт приміщення відбувається бюджетним коштом. Цікаво, що спальня Лукашенка має повністю м'які стіни.