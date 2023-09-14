Політтехнолог Юрій Подорожній розповів 24 Каналу, що наразі невідома тема перемовин двох диктаторів, проте можна припустити, якою буде поведінка Лукашенка після зустрічі з Путіним.

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Лукашенко є гауляйтером Білорусі

Кожного разу після спілкування з очільником Кремля самопроголошений президент Білорусі починає "бредити" та проголошувати наративи, які потрібні Росії.

При цьому проголошує він їх в такій тональності та в такий спосіб, що вони начебто мають справити враження на населення України,

– наголосив політтехнолог.

В попередній свій візит до Путіна Лукашенко розповідав, як російський диктатор, маючи "велике серце", не "захопив Київ", тому що начебто "боявся його зруйнувати".

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Тому не варто очікувати, що Путін та Лукашенко будуть говорити про щось важливе. Тим більш білоруський диктатор постійно літає до Росії через війну в Україні та для узгодження дій та планів, які має країна-агресорка зокрема на території Білорусі, оскільки Лукашенко є гауляйтером цієї країни і є призначеним Кремлем "президентом". Саме тому його не визнають у цій якості, і вважають "так званим "президентом" Білорусі".

"Як і будь-який губернатор він прилітає до Путіна і звітує, як і що він робить. І хоча історія з ПВК "Вагнером" та його миротворчою місією начебто завершилась, але водночас Путін буде ставити перед Білоруссю нові завдання", – підкреслив Юрій Подорожній.

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко стверджував, що за декілька днів до 24 лютого 2022 року Путін просив звернувся до нього, щоб білоруський диктатор, якщо "раптом щось станеться", його "прикрив". Також Лукашенко заявив, що "не дозволить стріляти у спину росіянам".

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