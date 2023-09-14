Політтехнолог Юрій Подорожній розповів 24 Каналу, що наразі невідома тема перемовин двох диктаторів, проте можна припустити, якою буде поведінка Лукашенка після зустрічі з Путіним.
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Лукашенко є гауляйтером Білорусі
Кожного разу після спілкування з очільником Кремля самопроголошений президент Білорусі починає "бредити" та проголошувати наративи, які потрібні Росії.
При цьому проголошує він їх в такій тональності та в такий спосіб, що вони начебто мають справити враження на населення України,
– наголосив політтехнолог.
В попередній свій візит до Путіна Лукашенко розповідав, як російський диктатор, маючи "велике серце", не "захопив Київ", тому що начебто "боявся його зруйнувати".
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Тому не варто очікувати, що Путін та Лукашенко будуть говорити про щось важливе. Тим більш білоруський диктатор постійно літає до Росії через війну в Україні та для узгодження дій та планів, які має країна-агресорка зокрема на території Білорусі, оскільки Лукашенко є гауляйтером цієї країни і є призначеним Кремлем "президентом". Саме тому його не визнають у цій якості, і вважають "так званим "президентом" Білорусі".
"Як і будь-який губернатор він прилітає до Путіна і звітує, як і що він робить. І хоча історія з ПВК "Вагнером" та його миротворчою місією начебто завершилась, але водночас Путін буде ставити перед Білоруссю нові завдання", – підкреслив Юрій Подорожній.
Що відбувається в Білорусі
- Після раптової загибелі Євгенія Пригожина життя Лукашенко теж у небезпеці. Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що Путін зневажає білоруського диктатора.
- І тому Лукашенка, який не мав жодної причетності до залагодження ситуації після невдалого заколоту Пригожина, може чекати доля ватажка вагнерівців. Адже Путін, за словами Подоляка, в стані афекту буде ліквідувати тих, хто йому не подобається через особисту неприязнь або ж через підозри.
- Водночас Лукашенко ще встигне зрадити Путіна. Білоруський диктатор може вийти на контакт за Заходом та за спиною російського диктатора домовитись про щось. Адже Лукашенко є більш "хитрим" та "життєздатним", ніж Путін.