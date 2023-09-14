Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал 24 Каналу, что пока неизвестна тема переговоров двух диктаторов, однако можно предположить, каким будет поведение Лукашенко после встречи с Путиным.

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Лукашенко является гауляйтером Беларуси

Каждый раз после общения с главой Кремля самопровозглашенный президент Беларуси начинает "бредить" и провозглашать нарративы, которые нужны России.

При этом он произносит их в такой тональности и таким образом, что они якобы должны произвести впечатление на население Украины,

– подчеркнул политтехнолог.

В предыдущий визит к Путину Лукашенко рассказывал, как российский диктатор, имея "большое сердце", не "захватил Киев", потому что якобы "боялся его разрушить".

Политтехнолог предположил, какова цель визита Лукашенко в Россию: смотрите видео

Потому не стоит ожидать, что Путин и Лукашенко будут говорить о чем-то важном. Тем более, белорусский диктатор постоянно летает в Россию из-за войны в Украине и для согласования действий и планов, которые имеет страна-агрессор в частности на территории Беларуси, поскольку Лукашенко является гауляйтером этой страны и назначенным Кремлем "президентом". Именно поэтому его не признают в этом качестве и считают "так называемым "президентом" Беларуси".

"Как и любой губернатор он прилетает к Путину и отчитывается, как и что он делает. И хотя история с ЧВК "Вагнером" и его миротворческой миссией вроде бы завершилась, но в то же время Путин будет ставить перед Беларусью новые задачи", – подчеркнул Юрий Подорожный.

Обратите внимание! Ранее Лукашенко утверждал, что за несколько дней до 24 февраля 2022 года Путин просил обратиться к нему, чтобы белорусский диктатор, если "вдруг что-то случится", его "прикрыл.Также Лукашенко заявил, что "не позволит стрелять в спину россиянам".

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