Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал 24 Каналу, что пока неизвестна тема переговоров двух диктаторов, однако можно предположить, каким будет поведение Лукашенко после встречи с Путиным.
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Лукашенко является гауляйтером Беларуси
Каждый раз после общения с главой Кремля самопровозглашенный президент Беларуси начинает "бредить" и провозглашать нарративы, которые нужны России.
При этом он произносит их в такой тональности и таким образом, что они якобы должны произвести впечатление на население Украины,
– подчеркнул политтехнолог.
В предыдущий визит к Путину Лукашенко рассказывал, как российский диктатор, имея "большое сердце", не "захватил Киев", потому что якобы "боялся его разрушить".
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Потому не стоит ожидать, что Путин и Лукашенко будут говорить о чем-то важном. Тем более, белорусский диктатор постоянно летает в Россию из-за войны в Украине и для согласования действий и планов, которые имеет страна-агрессор в частности на территории Беларуси, поскольку Лукашенко является гауляйтером этой страны и назначенным Кремлем "президентом". Именно поэтому его не признают в этом качестве и считают "так называемым "президентом" Беларуси".
"Как и любой губернатор он прилетает к Путину и отчитывается, как и что он делает. И хотя история с ЧВК "Вагнером" и его миротворческой миссией вроде бы завершилась, но в то же время Путин будет ставить перед Беларусью новые задачи", – подчеркнул Юрий Подорожный.
Что происходит в Беларуси
- После внезапной гибели Евгения Пригожина жизнь Лукашенко тоже в опасности. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Путин презирает белорусского диктатора.
- И потому Лукашенко, не имевший никакой причастности к разрешению ситуации после неудачного мятежа Пригожина, может ожидать судьба предводителя вагнеровцев. Ведь Путин, по словам Подоляка, в состоянии аффекта будет ликвидировать тех, кто ему не нравится из-за личной неприязни или из-за подозрений.
- В то же время Лукашенко еще успеет предать Путина. Белорусский диктатор может выйти на контакт с Западом и за спиной российского диктатора договориться о чем-нибудь. Ведь Лукашенко более "хитрый" и "жизнеспособный", чем Путин.