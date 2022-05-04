Угрозы жизни нет, – Садовый о состоянии пострадавших после ракетного удара

Российские захватчики нанесли ряд мощных авиаударов по Львову вечером 3 апреля. В результате обстрела двое львовян получили ранения.

Садовый о состоянии пострадавших после авиаудара

По состоянию на утро 4 апреля состояние пострадавших – в норме. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Мэр города отметил, что вечером 3 апреля в результате авиаудара двое львовян получили ранения средней тяжести повреждения. В них попали осколки.

После вражеских обстрелов пострадавших львовян сразу доставили в медицинские учреждения Львова. Там им предоставили необходимую профессиональную помощь, как сообщил Андрей Садовый.

Угрозы их жизни нет,

– подчеркнул мэр города.

Львовский городской голова также призвал людей не пренебрегать воздушной тревогой, а сразу направляться в укрытие.

Напомним, что утром 18 апреля российские оккупанты нанесли циничные удары по Львову. Тогда в результате вражеской атаки погибли 6 человек.

Андрей Садовый об обстреле Львова 3 апреля: смотрите видео

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