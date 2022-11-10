Может ли часть россиян остаться в Херсоне, чтобы препятствовать освобождению города: мнение эксперта

Россияне заявили об отходе на левый берег Херсонщины. Однако даже такой "жест доброй воли" требует от них немалых усилий, ведь они стянули на правый берег много сил и средств.

Легко ли россиянам отходить с правого берега

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, аналитик Андрей Харук. Он объяснил, что сделанные анонсы требуют от оккупантов достаточно быстрого отвода войск и техники, и удастся ли им это сделать – большой вопрос.

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По словам Харука, если уход будет происходить так решительно, как заявил Шойгу, то часть техники россиянам придется оставить на правобережье, потому что перевести ее паромами или через понтонные мосты, находящиеся под огневым контролем HIMARS ВСУ – это достаточно сложная задача, а оккупантам хотя бы спасти личный состав.

Вместе с тем, как заметил эксперт, украинские подразделения не будут бросаться в погоню за противником без детальной разведки, огневой подготовки и нанесения поражения, ведь командование ВСУ заботится о жизни наших солдат.

Возможны ли провокации от россиян

Харук добавил, что вполне возможно развитие событий, при котором не все российские военные выйдут из Херсона, ведь были сообщения, что некоторые из них переодеваются в гражданских и остаются в городе, чтобы осуществить провокации и обвинить ВСУ в атаках мирного населения.

По мнению военного эксперта, здесь мы можем полагаться только на разведку, а также хладнокровие и взвешенность действий командиров всех звеньев, в том числе и командиров отделений и взводов. Ведь именно они будут в непосредственном контакте с врагом и населением освобожденных районов, и им нужно будет четко различать, быстро реагировать, отделять одних от других и нейтрализовать противника, если будут предпосылки для таких провокаций.

То есть только бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Не нужно забывать о том, что война идет и то, что враг отступает – не значит, что он не может огрызаться

– подчеркнул Харук.

Могут ли оборонительные сооружения оккупантов остановить контрнаступление ВСУ

Относительно другого возможного препятствия быстрому освобождению Херсонщины – оборонных сооружений типа "зубов дракона" или "линии Вагнера" – эксперт пояснил, что о них шла речь на северных участках фронта. Херсонщина – это в основном степь, и перегородить ее довольно сложно. Здесь можно только занять ключевые позиции и защитить фортификационными укреплениями.

По его словам, большей проблемой в этом регионе будут именно естественные препятствия – реки, овраги. А на мощные фортификационные укрепления у России фактически нет ни ресурсов, ни времени.

Андрей Харук прокомментировал отступление русских войск с правого берега Херсонщины: смотрите видео

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