В Киеве предупредили об ухудшении качества воздуха: жителей призывают не находиться на улице
Источник:КГГА
Качество воздуха в столице ухудшилось почти до максимально допустимого предела. Потому киевлян призвали находиться в помещениях.
Содержание пыли в воздухе резко увеличилось. Известно, что источник образования частиц находится за пределами территории Киева. А пыль переместилась с юго-восточного направления. Об этом сообщили в КГГА 22 августа около 15:30.
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В Киеве воздух стал вредным
На левом берегу содержание пыли составляет 392 микрограмма на кубометр, а на правом – 339 единиц. Между тем, допустимая норма составляет 500 микрограммов на кубометр.
Превышение уровня других вредных веществ в воздухе (оксида и диоксида азота, оксида серы, озона, формальдегида, оксида углерода, сероводорода) не обнаружено.
КГГА рекомендует придерживаться таких правил до улучшения ситуации:
- закрыть окна дома;
- не выходить на улицу без необходимости;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
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