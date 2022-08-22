В Киеве предупредили об ухудшении качества воздуха: жителей призывают не находиться на улице

Качество воздуха в столице ухудшилось почти до максимально допустимого предела. Потому киевлян призвали находиться в помещениях.

Содержание пыли в воздухе резко увеличилось. Известно, что источник образования частиц находится за пределами территории Киева. А пыль переместилась с юго-восточного направления. Об этом сообщили в КГГА 22 августа около 15:30.

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В Киеве воздух стал вредным

На левом берегу содержание пыли составляет 392 микрограмма на кубометр, а на правом – 339 единиц. Между тем, допустимая норма составляет 500 микрограммов на кубометр.

Превышение уровня других вредных веществ в воздухе (оксида и диоксида азота, оксида серы, озона, формальдегида, оксида углерода, сероводорода) не обнаружено.

КГГА рекомендует придерживаться таких правил до улучшения ситуации:

закрыть окна дома;

не выходить на улицу без необходимости;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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