В Киеве ухудшение качества воздуха: что советуют делать в КГГА
Источник:КГГА
В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха. В КГГА объяснили, с чем это связано.
В Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Вероятно, это связано с пожарами в экосистемах.
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Что нужно делать
В частности, в КГГА отметили, что горит торф в 6 очагах общей площадью 3,74 гектара в Броварском районе Киевской области.
Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице,
– говорится в сообщении.
Если появится задымленность, нужно:
- закрыть окна;
- ️отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.
Ранее временное ухудшение качества воздуха фиксировали 16 июля. Среди причин, которые могли повлиять на качество воздуха, – очень низкая скорость ветра. Это способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.