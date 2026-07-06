Облако пыли и дыма после взрывов: в Киевской области ухудшилось качество воздуха

В Киевской области после пожаров, возникших в результате российского удара, временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. По данным мониторинга, наибольшее загрязнение зафиксировано в Вишневой общине.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Каково качество воздуха в Киевской области после массированной атаки России?

Специалисты сообщили, что среднесуточные наблюдения выявили повышенное содержание диоксида углерода и мелкодисперсной пыли, которая образуется во время пожаров. Продукты горения и мелкие твердые частицы могут негативно влиять на здоровье, особенно людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детей, пожилых людей и беременных женщин.

До стабилизации ситуации жителям рекомендуется держать окна закрытыми, ограничить длительное пребывание на открытом воздухе, пить достаточно воды, а при наличии очистителя воздуха – использовать его на максимальном режиме.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где ведется постоянный мониторинг, превышения допустимых концентраций химических или биологических веществ в воздухе не выявлено. Также отмечается, что уровень гамма-излучения на территории Киевской области остается в пределах естественного фона и не представляет опасности для населения.

Напомним, в Вишневом на Киевщине после ночной российской атаки эвакуировали более 600 человек из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов. По данным ГСЧС, в результате удара погибли 5 человек, еще 21 получили ранения. Повреждены десятки объектов, почти пять улиц и около сотни домов. Спасатели продолжают обследовать территорию и ликвидировать последствия атаки.

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 6 июля погибли 12 человек, еще более 50 получили ранения. В столице зафиксированы значительные разрушения и пожары в нескольких районах, на местах ударов продолжаются спасательные работы.