Плохая погода будет влиять на работу авиации: Игнат объяснил, как именно

13 ноября 2023, 08:30
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На работу авиации повлияет ухудшение погоды. От нее существенно зависит воздушная обстановка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Погодные условия оказывают существенное влияние на авиационную деятельность

Сейчас будут оказывать существенное влияние на авиационную деятельность погодные условия, так как от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это,
– подчеркнул Юрий Игнат.

Также спикер прокомментировал ночные удары по Украине и работу ПВО. В воскресенье нашим защитникам удалось сбить авиационную ракету Х-59.

"Отработали, сбили ракету – это отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украине в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами", – отметил Игнат.

Как дожди могут повлиять на ситуацию на фронте

  • Если пойдут значительные дожди, то будет довольно-таки трудно применять технику как украинским защитникам, так и оккупантам. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
  • "Поэтому ожидаем перемен. Наше руководство и наши командиры на местах готовятся к любым ситуациям", – подчеркнул Александр Штупун.
  • В таком случае преимущество будет за авиацией, артиллерией и беспилотниками.
Автор: Юлія Муріна