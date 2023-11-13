Плохая погода будет влиять на работу авиации: Игнат объяснил, как именно

На работу авиации повлияет ухудшение погоды. От нее существенно зависит воздушная обстановка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Погодные условия оказывают существенное влияние на авиационную деятельность

Сейчас будут оказывать существенное влияние на авиационную деятельность погодные условия, так как от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Также спикер прокомментировал ночные удары по Украине и работу ПВО. В воскресенье нашим защитникам удалось сбить авиационную ракету Х-59.

"Отработали, сбили ракету – это отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украине в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами", – отметил Игнат.

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