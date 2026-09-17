Подробности сообщают в региональных центрах по гидрометеорологии.

Что будет с погодой на Волыни?

Ночью и в первой половине дня 18 сентября в Луцке и области следует ожидать тумана с видимостью 200–500 метров. Также для региона объявлен желтый уровень опасности.



Погода на Волыни 18 сентября / Гидрометцентр

Какая погода будет на Львовщине?

Подобная ситуация с туманом будет и во Львовской области. Так, ночью и утром 18 сентября в регионе, в том числе и в областном центре, ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Речь идет, опять же, об I (желтом) уровне опасности.



Погода во Львовской области / Гидрометцентр

Что будет с погодой в Ровенской области?

Жителей региона также предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"Ночью и утром 18 сентября в городе Ровно и области ожидается туман с видимостью 200–500 метров! 1-й уровень опасности – желтый", – говорится в официальном сообщении.



Погода в Ровенской области / Гидрометеоцентр

Напомним, по словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, ближе к выходным с запада начнет приближаться атмосферный фронт. Под его влиянием 18 сентября на востоке страны местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В то же время фронт не будет активным и далеко на территорию Украины не продвинется.

На выходных там также возможны локальные дожди. Осадки не исключены и в Житомирской и Киевской областях. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15 градусов, а днем составит +22…+27. В западных регионах будет несколько прохладнее – около +18…+23 градусов.

В Киеве и области, по прогнозам синоптиков, комфортная температура на уровне около +25 градусов сохранится как минимум до 20 сентября.