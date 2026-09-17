Подробиці повідомляють у регіональних центрах з гідрометеорології.

Що буде з погодою на Волині?

Уночі та в першій половині дня 18 вересня, в Луцьку й області варто очікувати туман з видимістю 200 – 500 метрів. Також для регіону оголосили жовтий рівень небезпечності.



Погода на Волині 18 вересня / Гідрометцентр

Яка погода буде на Львівщині?

Подібна ситуація з туманом буде й у Львівській області. Так, уночі й вранці 18 вересня на регіон, зокрема й обласний центр, упаде туман з видимістю 200 – 500 метрів. Йдеться знову ж таки про І (жовтий рівень небезпечності).



Погода на Львівщині / Гідрометцентр

Що буде з погодою в Рівненській області?

Жителів регіону теж попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"Вночі та вранці 18 вересня по місту Рівне та області очікується туман 200 – 500метрів! 1-й рівень небезпечності – жовтий", – йдеться в офіційному повідомленні.



Погода на Рівненщині / Гідрометцентр

Нагадаємо, за словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, ближче до вихідних із заходу почне наближатися атмосферний фронт. Через його вплив 18 вересня на сході країни місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Водночас фронт не буде активним і далеко на територію України не просунеться.

На вихідних там також можливі локальні дощі. Опади не виключають і в Житомирській та Київській областях. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +10…+15 градусів, а вдень становитиме +22…+27. У західних регіонах буде дещо прохолодніше – близько +18…+23 градусів.

У Києві та області, за прогнозами синоптиків, комфортна температура на рівні близько +25 градусів збережеться щонайменше до 20 вересня.