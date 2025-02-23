В Киеве ухудшение состояния воздуха: где уровень загрязненности очень высокий
Утром 23 февраля в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Известно, где в столице фиксируют высокий уровень загрязненности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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Загрязнение воздуха в Киеве
В половине 10 часов утра в КГГА сообщили, что в уровень загрязненности воздуха средний на правом берегу Киева и очень высокий – на левом берегу.
вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей,
– объяснили там.
В КГГА дали рекомендации жителям левого берега столицы.
Так, им до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ️ограничить пребывание на улице;
- ️пить много воды;
- ️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.