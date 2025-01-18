Директор ЦРУ Бернс, или "Мягкий Билл": как он противостоял Путину, – WP

Директор ЦРУ Уильям Бернс вел "разведывательную дуэль" с Путиным, помогая Украине противостоять российской агрессии. Его роль в войне стала решающей для разведки США.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Директор ЦРУ Уильям Бернс может покинуть пост с приходом новой администрации.

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Роль Бернса в войне в Украине

После начала полномасштабного вторжения России офицеры ЦРУ остались в Украине, даже когда американские дипломаты и военный персонал были эвакуированы.

Уильям Бернс стал ключевой фигурой, которая не только координировала обмен разведданными, но и поддерживала украинские силы непосредственно на местах.

Как напоминает The Washington Post, Бернс еще в конце 2021 года предупреждал Киев и международное сообщество о неизбежном российском вторжении, поделившись собственными разведданными.

Его офицеры ЦРУ остались на месте после начала российского вторжения и после того, как американские дипломаты и военный персонал покинули (Украину). Они были на фронте почти три года, обмениваясь разведданными, чтобы помочь Украине бороться с российскими захватчиками,

– пишет международный обозреватель Дэвид Игнатиус.

Сам Бернс регулярно приезжал в Украину. По словам журналиста, в конце декабря он вернулся из своего 14-го визита. Его встреча с президентом Зеленским была зафиксирована на фотографии, которую опубликовал украинский президент.

За всю эту войну у нас было много встреч, и я очень благодарен ему за помощь. Мы не разглашаем секретов, но поддерживаем связь,

– написал Зеленский.

Человек, который знает Путина

Автор считает, что война в Украине была во многом "войной Бернса", ведь он хорошо знает российского лидера. Бернс долгое время работал послом США в Москве и неоднократно сталкивался с Владимиром Путиным.

Еще в 2007 году он назвал российского президента "императором, который не совсем одет". В своих мемуарах Бернс описал Путина как человека, который "склонен запугивать, но демонстрирует уверенность и контроль".

В материале автор заметил, что Бернс стал одной из важнейших фигур в борьбе Украины с агрессией России. Как карьерный дипломат, его часто называют лучшим офицером Государственного департамента своего поколения.