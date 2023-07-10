Самое предательское и загадочное американское табу об Украине

Хорошая новость состоит в том, что нашим друзьям каждый раз удается преодолевать искусственные и абсурдные табу в поддержке Украины, накладываемые на себя США. Плохая новость – в том, что нашим врагам каждый раз удается существенно замедлить этот процесс. Цена этого промедления – десятки тысяч жизней украинских воинов и мирных жителей. Сотня (а еще лучше две) истребителей F-16 в украинском небе через неделю покончили бы с этой проклятой войной.

Интересно Действительно ли Запад проигнорировал мольбы о "закрытии неба" в прошлом году?

Ожидается, что на саммите НАТО с надуманными ограничениями на поставку вооружений будет завершено, а Украина получит статус MNNA (Major non-NATO ally – основной союзник вне НАТО), который обязывает союзников вооружать ВСУ по стандартам НАТО.

Но остается нетронутым самое абсурдное, самое предательское по отношению к Украине и самое загадочное американское табу. Жертвы преступной агрессии сознательно завязывают руки. Россия ворвалась в Украину, уничтожает ее города и села, ежедневно убивает мирных жителей ракетами, запущенными с российской территории или с российского воздушного пространства, а Украине запрещается наносить ответные удары по российской территории.

Самое загадочное, потому что ни один из американских чиновников ни разу не озвучил этот запрет публично. А вот не последний человек в администрации США госсекретарь Блинкен, напротив, недвусмысленно и очень эмоционально подчеркнул право Украины использовать для изгнания оккупантов по его усмотрению любое имеющееся в ее распоряжении оружие, в частности нанося удары по территории агрессора. Сенсационная статья Newsweek "Exclusive: The CIA's Blind Spot об Ukraine War" раскрывает природу этой загадки.

Позорное табу согласовало в Москве с Путиным за несколько дней до начала "СВО", а сейчас активно пытается навязывать его Украине, используя свое служебное положение, одно физическое лицо – Уильям Джозеф Бернс.

Заметьте В НАТО только после войны? Как эта риторика играет на руку Путину

Тайные "дорожные правила"

Статья в Newsweek, кстати, совсем не обличительна, напротив, комплиментарна, скорее всего, заказная. Автор William Arkin сетует, как тяжело приходится бедному Бернсу, как тяжело ему уследить за непослушными украинцами, постоянно пытающимися наносить безответственные удары по российской территории, рискуя поставить под угрозу согласованные им лично с Путиным "секретные правила дорожного движения"

Что это за секретные дорожные правила? Прежде всего, их не существует на бумаге, но стороны, оказывается, отлично поняли друг друга во время успешных переговоров в Москве за несколько дней до вторжения. Бернс обещал (и уже 500 дней пытается) не допустить ответных ударов Украины по российской территории.

Что же обещал ему ответный конструктивный Путин? А ничего, естественно: Россия ограничит свое нападение на Украину и будет действовать в соответствии с негласными, но хорошо понятными принципами проведения секретных операций. Бернса это полностью устроило.

После 500 дней "ограниченного нападения" России и десятков тысяч зафиксированных военных преступлений, пыток, расстрелов, изнасилований претензии в нарушении согласованных дорожных правил конфликта у ЦРУ только к украинской стороне: "Но чиновник заявил, что длительный украинский саботаж может иметь катастрофические последствия".

Рекомендуем "Польская ядерка" от идеи к практике: насколько это реально

Какие еще катастрофические последствия по вине украинской стороны ожидают в офисе Бернса? Все мыслимые и немыслимые катастрофы уже произошли в результате "очень успешного" преступного соглашения Бернса – Путина.

Государственная измена в США?

Весь заказной текст Newsweek захлебывается гордостью за замечательный дипломатический успех Бернса и гневом и обвинениями по адресу украинцев, пытающихся защитить свою страну и нарушить навязываемые им Бернсом "дорожные правила" войны.

Полагаю, что двухпартийное проукраинское большинство в Конгрессе в ближайшее время организует слушания, на которые будут приглашены, в частности, госсекретарь Блинкен, директор ЦРУ Бернс, Уильям Аркин и те источники в ЦРУ, которые он цитирует в своей статье – генерал ГУ МО России Тренин, близкий друг господина Бернса.

Слушания должны дать героическому украинскому народу, который огромными жертвами защитил Свободный мир от запланированного вторжения в Европу рашистских орд, прежде всего, ответы на несколько вопросов.