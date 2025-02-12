Спецпредставитель США Уиткофф 3 часа говорил с Путиным: шла ли речь об Украине

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 11 февраля во время визита в Москву провел трехчасовую встречу с Путиным. Ранее он сыграл ключевую роль в переговорах по прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

В основном они говорили об освобождении американского учителя Марка Фогеля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Трамп видит в освобождении Фогеля шанс закончить войну России против Украины

О чем говорили Уиткофф с Путиным

Основным вопросом обсуждения стало освобождение американского учителя Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в "контрабанде наркотиков".

Как сообщает The Washington Post, Уиткофф является давним соратником Дональда Трампа и имеет большой опыт в сфере недвижимости.

Кто такой Стив Уиткофф

Стивен Чарльз Уиткофф – американский миллиардер, инвестор, застройщик, адвокат и филантроп. Он основал компанию Witkoff Group, специализирующуюся на инвестициях в недвижимость. Свою карьеру он начал как адвокат по недвижимости, а затем перешел в сферу инвестиций и развития недвижимости.

По состоянию на 2014 год его компания владела 30 объектами недвижимости в США и Великобритании, а к 2019 году это количество выросло до почти 50.

Во время первой каденции Трампа Виткофф входил в состав Industry Groups Great American Economic Revival, созданной для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19 в США.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, назначил Уиткоффа спецпосланником США на Ближнем Востоке. Еще до официального вступления в должность он сыграл важную роль в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года.

29 января 2025 года Уиткофф прибыл в Израиль, а затем совершил редкий для американского чиновника визит в Газу.

Напомним, Россия освободила Марка Фогеля во время обмена с США, тогда Дональд Трамп заявил о возможном прогрессе в завершении войны в Украине. Дональд Трамп активно освещал ситуацию с освобожденным заложником. Для него было важно показать, что Владимир Путин его слушает, поддается влиянию.

Но уже через несколько часов Россия начала массированный обстрел Украины 12 февраля. Так Россия демонстрирует скорее неуважение к Трампу, ведь ни о каком мире речь не идет, если после такого освобождения следует ракетный удар.