Надо готовиться, – политолог заинтриговал, с чем Уиткофф и Кушнер впервые приедут в Украину
После паузы в переговорах о завершении войны тема новых контактов между Киевом и Вашингтоном снова возвращается. В Украину могут приехать американские переговорщики, и в Киеве уже готовятся к разговору, который может оказаться для нас непростым.
Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала предположил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут привезти в Киев жесткий сигнал относительно дальнейших переговоров и поставок оружия. Он заинтриговал, что этот визит может поставить перед Украиной новые вызовы, к которым стоит готовиться уже сейчас.
Уиткофф и Кушнер в Киеве
Возвращение к переговорам Давидюк считает вполне реальным, потому что России и дальше надо поддерживать игру в якобы готовность к миру.
В Киеве ожидают новых контактов с США относительно переговорного трека. Владимир Зеленский заявил, что визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера остается возможным, а в западных медиа его тоже связывают с попыткой перезапустить переговоры в ближайшее время.
С этим он связал и поездку Владимира Зеленского в Турцию, потому что она тоже была попыткой снова вернуть тему мирных дискуссий в практическую плоскость. Поэтому возможный приезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев он воспринимает как продолжение этой линии, но не ждет от него легкого для Украины разговора.
Сейчас где-то там они приедут, уже несколько дней осталось. Здесь главное провести чистый четверг, все окна повымывать, а то придут сейчас уважаемые гости, а мы с грязными окнами. Вот поэтому надо готовиться,
– подчеркнул Давидюк.
После остановки в Москве, предполагает он, американские гости могут привезти в Киев жесткий посыл. Речь может пойти о попытке давления через тему остановки боевых действий и дальнейших поставок оружия. Для Украины это будет означать очень неприятный выбор, потому что придется одновременно держать свою позицию и искать, чем закрывать потребность в системах ПВО, если Вашингтон начнет менять подход.
Они скажут следующую историю. Они скажут, что давайте останавливайтесь, потому что мы не будем продавать вам оружие,
– сказал он.
Поэтому возможный визит он не воспринимает как обычную дипломатическую поездку. Для Киева это может стать моментом, когда придется значительно быстрее искать опору в Европе и параллельно готовить свои решения.
Чем Украина ответит на давление с оружием?
Если Соединенные Штаты действительно попытаются привязать оружие к остановке боевых действий, Украине придется быстрее искать замену Patriot и смотреть, что могут дать европейские аналоги. Параллельно, говорит Давидюк, уже идет работа над собственной системой. К этому привлечены государственные компании, государственные институты, частный сектор, а партнеров для такой работы ищут в разных странах.
Мы поняли, что откажем. У нас будет вызов, каким образом, где брать Patriot, где брать европейские аналоги. По большому счету, я думаю, что в этом году мы все-таки создадим свою систему,
– подчеркнул Давидюк.
Речь идет о новом решении, которое может оказаться значительно дешевле того, что сейчас есть на рынке, и при этом нужным не только нам. В этом он видит сильную сторону Украины: когда страна заходит в такие задачи, она умеет делать много и дешево.
На самом деле в этих условиях мы просто создадим что-то новое, что будет нужно миру. Что-то, что будет дешевле в разы, в десятки раз, чем то, что есть сейчас на рынке,
– сказал он.
Если эта работа даст результат уже в этом году, Украина не просто закроет одну из самых болезненных потребностей, но и покажет решения, которые могут оказаться важными и для других стран.
Что известно о последних сигналах вокруг мирных переговоров?
- В Европе опасаются, что команда Дональда Трампа может усилить давление на Киев ради быстрого политического результата. The Guardian пишет, что в европейских столицах растет тревога из-за возможного сценария, при котором Украину будут подталкивать к территориальным уступкам, в частности по Донбассу.
- Параллельно Россия активизировала прямые контакты с США. Reuters сообщило, что спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев 9 апреля находился в Соединенных Штатах и обсуждал с представителями администрации Трампа войну против Украины и экономические вопросы. Его визит совпал по времени с решением Вашингтона о возможном продлении ослабления санкций на российскую нефть.
- Кирилл Буданов заявил, что удары по российской инфраструктуре уже влияют на переговорный процесс и усиливают позиции Украины. В то же время трехсторонний формат с участием США фактически поставлен на паузу, потому что после начала войны с Ираном переговоры Киева, Москвы и Вашингтона, по данным The Guardian, заморожены еще с февраля.