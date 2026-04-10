Надо готовиться, – политолог заинтриговал, с чем Уиткофф и Кушнер впервые приедут в Украину

После паузы в переговорах о завершении войны тема новых контактов между Киевом и Вашингтоном снова возвращается. В Украину могут приехать американские переговорщики, и в Киеве уже готовятся к разговору, который может оказаться для нас непростым.

Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала предположил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут привезти в Киев жесткий сигнал относительно дальнейших переговоров и поставок оружия. Он заинтриговал, что этот визит может поставить перед Украиной новые вызовы, к которым стоит готовиться уже сейчас.

Уиткофф и Кушнер в Киеве

Возвращение к переговорам Давидюк считает вполне реальным, потому что России и дальше надо поддерживать игру в якобы готовность к миру.

Вниманию! В Киеве ожидают новых контактов с США относительно переговорного трека. Владимир Зеленский заявил, что визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера остается возможным, а в западных медиа его тоже связывают с попыткой перезапустить переговоры в ближайшее время.

С этим он связал и поездку Владимира Зеленского в Турцию, потому что она тоже была попыткой снова вернуть тему мирных дискуссий в практическую плоскость. Поэтому возможный приезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев он воспринимает как продолжение этой линии, но не ждет от него легкого для Украины разговора.

Сейчас где-то там они приедут, уже несколько дней осталось. Здесь главное провести чистый четверг, все окна повымывать, а то придут сейчас уважаемые гости, а мы с грязными окнами. Вот поэтому надо готовиться,

– подчеркнул Давидюк.

После остановки в Москве, предполагает он, американские гости могут привезти в Киев жесткий посыл. Речь может пойти о попытке давления через тему остановки боевых действий и дальнейших поставок оружия. Для Украины это будет означать очень неприятный выбор, потому что придется одновременно держать свою позицию и искать, чем закрывать потребность в системах ПВО, если Вашингтон начнет менять подход.

Они скажут следующую историю. Они скажут, что давайте останавливайтесь, потому что мы не будем продавать вам оружие,

– сказал он.

Поэтому возможный визит он не воспринимает как обычную дипломатическую поездку. Для Киева это может стать моментом, когда придется значительно быстрее искать опору в Европе и параллельно готовить свои решения.

Чем Украина ответит на давление с оружием?

Если Соединенные Штаты действительно попытаются привязать оружие к остановке боевых действий, Украине придется быстрее искать замену Patriot и смотреть, что могут дать европейские аналоги. Параллельно, говорит Давидюк, уже идет работа над собственной системой. К этому привлечены государственные компании, государственные институты, частный сектор, а партнеров для такой работы ищут в разных странах.

Мы поняли, что откажем. У нас будет вызов, каким образом, где брать Patriot, где брать европейские аналоги. По большому счету, я думаю, что в этом году мы все-таки создадим свою систему,

– подчеркнул Давидюк.

Речь идет о новом решении, которое может оказаться значительно дешевле того, что сейчас есть на рынке, и при этом нужным не только нам. В этом он видит сильную сторону Украины: когда страна заходит в такие задачи, она умеет делать много и дешево.

На самом деле в этих условиях мы просто создадим что-то новое, что будет нужно миру. Что-то, что будет дешевле в разы, в десятки раз, чем то, что есть сейчас на рынке,

– сказал он.

Если эта работа даст результат уже в этом году, Украина не просто закроет одну из самых болезненных потребностей, но и покажет решения, которые могут оказаться важными и для других стран.

Что известно о последних сигналах вокруг мирных переговоров?