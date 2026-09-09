Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк в эфире 24 Канала высказал предположение, что эти идеи могут касаться конкретных компромиссных шагов, которые ранее предлагала украинская сторона.

Какие шаги в интересах мира могут стоять на повестке дня

Политический консультант отметил, что среди потенциальных новых предложений может идти речь о прекращении обстрелов гражданской и энергетической инфраструктуры, а также о возобновлении зерновой инициативы. Это предполагало бы взаимное открытие акватории Черного моря для осуществления внешнеэкономической деятельности.

Скорее всего, речь может идти о том, что может быть воспринято нами, и о том, что предлагалось нашей стороной. Это прекращение ударов по тылам, гражданской и энергетической инфраструктуре. Вполне вероятно, что мы могли бы говорить об очередном "зерновом перемирии", то есть об открытии акватории Черного моря. Такие идеи выглядят как новые,

– озвучил Антонюк.

В то же время военнослужащий подчеркнул, что во всех остальных вопросах риторика Кремля остается прежней. Российская сторона отказывается признавать суверенитет Украины, что делает любые разговоры о реальном прекращении войны бессмысленными.

Пока Кремль не будет признавать наш суверенитет, а он его не признает, все остальное не имеет абсолютно ничего общего с реальностью в плане прекращения войны,

– считает Антонюк.

Анализ звонка Трампа к Путину: смотрите в видео

Напомним, американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Россию и Украину с целью проведения консультаций. В настоящее время обсуждается вопрос о возможности возобновлении трехсторонних переговоров. Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с Путиным и планирует связаться по телефону с Зеленским.