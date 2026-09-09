Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в етері 24 Каналу припустив, що ідеї можуть стосуватися конкретних компромісних кроків, що раніше висувалися українською стороною.

Які кроки для миру можуть бути на порядку денному

Політичний консультант зазначив, що серед потенційних нових пропозицій може йтися про припинення обстрілів цивільної та енергетичної інфраструктури, а також про відновлення зернової ініціативи. Це передбачало б взаємне відкриття акваторії Чорного моря для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Ймовірніше за все, ми можемо говорити про те, що може нами сприйматися і те, що подавалося нашою стороною. Це припинення ударів по тилах, цивільній інфраструктурі, енергетичній. Цілком ймовірно, що ми могли говорити про чергове зернове перемир'я, тобто відкриття акваторії Чорного моря. Такі ідеї виглядають як нові,

– озвучив Антонюк.

Водночас військовослужбовець підкреслив, що в усіх інших питаннях риторика Кремля залишається без змін. Російська сторона відмовляється визнавати суверенітет України, що робить будь-які розмови про реальне припинення війни беззмістовними.

Поки Кремль не буде визнавати наш суверенітет, а він його не визнає, все решта не має абсолютно нічого спільного з реальністю про припинення війни,

– вважає Антонюк.

Аналіз дзвінка Трампа до Путіна: дивіться у відео

Нагадаємо, американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер здійснили візити в Росію та Україну задля проведення консультацій. Наразі обговорюється питання щодо можливості відновлення тристоронніх переговорів. Згодом Трамп провів телефонну розмову з Путіним і планує зв'язатися телефоном з Зеленським.