Уйти с поста и сохранить честь: как и почему главы силовых ведомств в мире уходят в отставку

В мире руководители силовых ведомств уходят с должности по собственному желанию, чтобы сохранить авторитет – собственный и силовых структур. И свои кресла теряют не только из-за убийств, но и из-за краж и даже опозданий на рейсы и непреднамеренных убийств.

Если в Украине министры, политики и правоохранители до последнего держатся за свои кресла, то в Европе и Америке подают в отставку не только из-за собственных грехов, но и своих подчиненных.

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Причины могут быть как пустяковые: как кража крема в супермаркете или опоздание на самолет, так и серьезные: подозрения в сексуальном харассменте или взятка. Чаще всего заявления на увольнение пишут в США.

В 2014 году американский полисмен Даррен Уилсон ушел в отставку, так как застрелил афроамериканца Майкла Брауна в городе Фергюсон штата Миссури. Безоружный 18-летний чернокожий юноша шел ночью по улице.



Бывший американский полисмен Даррен Уилсон

Полицейский принял его за преступника и расстрелял его из пистолета. Глава полиции Фергюсона Томас Джексон ушел с поста через год после инцидента, хотя сначала пытался защищать своих сотрудников.

В 2016 в США шеф полиции Сан-Франциско Грес Сур также решил, что должен уволиться из-за действий своего подчиненного. Тот застрелил афроамериканку, которую заподозрили в краже автомобиля. Женщина пыталась убежать и попала на краденой машине в аварию. И тогда в безоружную нарушительницу попал коп. Его шеф за несколько часов после этого сдал жетон.



Экс-шеф полиции Сан-Франциско Грес Сур

В июле 2017 с должности ушла и глава полиции Миннеаполиса Жане Харто. Полицейский одного из ее участков Мохамед Нур застрелил 40-летнюю австралийку Джастин Рушциск-Дамонд. Она сообщила в полицию о том, что на ее заднем дворе неизвестный мужчина насилует ее соседку.



Экс-глава полиции Миннеаполиса Жане Харто

Правоохранители приехали на вызов. Женщина, которая вызвала копов подошла к машине и внезапно получила пулю.

Уходили в отставки и силовики в европейских странах. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Вольфганг Альберс уволился в январе 2016 года. Такое решение принял, чтобы восстановить доверие к полиции Кельна.



Экс-министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Вольфганг Альберс

Произошло это после массовых нападений беженцев из арабских стран на немецких женщин в новогоднюю ночь. Мэрия города заподозрила его в том, что он скрыл масштабы атак и происхождение злоумышленников.

В апреле 2018 в отставку ушло все правительство Словакии во главе с премьером Робертом Фицо. Все из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака. Вместе с ними уволился и глава полиции Тибор Гашпар.



Бывший премьер Словакии Роберт Фицо

Впоследствии после месяца работы покинул пост и новый министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер. Мол, и он не смог успокоить многотысячные митинги.

Что случилось в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.



Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.

Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика: смотрите видео