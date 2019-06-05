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      Уйти с поста и сохранить честь: как и почему главы силовых ведомств в мире уходят в отставку

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      В мире руководители силовых ведомств уходят с должности по собственному желанию, чтобы сохранить авторитет – собственный и силовых структур. И свои кресла теряют не только из-за убийств, но и из-за краж и даже опозданий на рейсы и непреднамеренных убийств.

      Если в Украине министры, политики и правоохранители до последнего держатся за свои кресла, то в Европе и Америке подают в отставку не только из-за собственных грехов, но и своих подчиненных.

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      Причины могут быть как пустяковые: как кража крема в супермаркете или опоздание на самолет, так и серьезные: подозрения в сексуальном харассменте или взятка. Чаще всего заявления на увольнение пишут в США.

      В 2014 году американский полисмен Даррен Уилсон ушел в отставку, так как застрелил афроамериканца Майкла Брауна в городе Фергюсон штата Миссури. Безоружный 18-летний чернокожий юноша шел ночью по улице.

      ждарен вілсон відставка аваков
      Бывший американский полисмен Даррен Уилсон

      Полицейский принял его за преступника и расстрелял его из пистолета. Глава полиции Фергюсона Томас Джексон ушел с поста через год после инцидента, хотя сначала пытался защищать своих сотрудников.

      В 2016 в США шеф полиции Сан-Франциско Грес Сур также решил, что должен уволиться из-за действий своего подчиненного. Тот застрелил афроамериканку, которую заподозрили в краже автомобиля. Женщина пыталась убежать и попала на краденой машине в аварию. И тогда в безоружную нарушительницу попал коп. Его шеф за несколько часов после этого сдал жетон.

      грес сур
      Экс-шеф полиции Сан-Франциско Грес Сур

      В июле 2017 с должности ушла и глава полиции Миннеаполиса Жане Харто. Полицейский одного из ее участков Мохамед Нур застрелил 40-летнюю австралийку Джастин Рушциск-Дамонд. Она сообщила в полицию о том, что на ее заднем дворе неизвестный мужчина насилует ее соседку.

      жане харто
      Экс-глава полиции Миннеаполиса Жане Харто

      Правоохранители приехали на вызов. Женщина, которая вызвала копов подошла к машине и внезапно получила пулю.

      Уходили в отставки и силовики в европейских странах. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Вольфганг Альберс уволился в январе 2016 года. Такое решение принял, чтобы восстановить доверие к полиции Кельна.

      вольфганг альберс
      Экс-министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Вольфганг Альберс

      Произошло это после массовых нападений беженцев из арабских стран на немецких женщин в новогоднюю ночь. Мэрия города заподозрила его в том, что он скрыл масштабы атак и происхождение злоумышленников.

      В апреле 2018 в отставку ушло все правительство Словакии во главе с премьером Робертом Фицо. Все из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака. Вместе с ними уволился и глава полиции Тибор Гашпар.

      роберт фіцо
      Бывший премьер Словакии Роберт Фицо

      Впоследствии после месяца работы покинул пост и новый министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер. Мол, и он не смог успокоить многотысячные митинги.

      Что случилось в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.

      Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика: смотрите видео

       

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      Теги: Новости США Полицейские убили 5-летнего мальчика Словакия Полиция
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