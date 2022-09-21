Указ о частичной мобилизации опубликован на сайте кремля

владимир путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Соответствующий указ российского диктатора уже появился на сайте кремля.

Частичную мобилизацию россиян путин объявил во время своего обращения.

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В указе говорится, что он вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть от 21 сентября. Предполагается, что россиян, которых мобилизуют, приравняют к контрактникам. То есть они будут получать такую ​​же зарплату, что и военные, подписавшие контракт с вооруженными силами россии.

Зарплата контрактника в российской армии равна 30 тысячам рублей, то есть примерно 18 тысячам гривен. Украинские военные, защищающие нашу землю на передовой и в горячих точках, получают 100 тысяч гривен в месяц.

Те контракты, которые были заключены военнослужащими, продолжают свое действие вплоть до окончания периода частичной мобилизации. Увольнение мобилизованных может произойти только:

по возрасту – после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе;

за состоянием здоровья - по признанию их военно-врачебной комиссией не пригодными к военной службе, за исключением военнослужащих, которые изъявили желание продолжить военную службу на военных должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

через вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Право на отсрочку имеют граждане россии, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Что сказал шойгу во время обращения

Сразу после путина к россиянам решил обратиться еще и министр обороны шойгу. Он заявил, что во время частичной мобилизации:

в армию привлекут еще 300 тысяч резервистов,

это будут россияне с боевым опытом и военной специальностью, студентов призывать не будут;

солдат срочной службы не отправят на войну.

В то же время он сказал, что в Украине погибли только 5937 российских военных, а 90% раненых вернулись в строй. В то время как Генштаб ВСУ говорит о 55 110 ликвидированных оккупантов.

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