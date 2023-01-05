Указ Путина о "перемирии": в документе есть интересный нюанс по поводу Украины

Российский диктатор Путин поручил министру обороны Шойгу ввести "рождественское перемирие" по всей линии фронта. Издали соответствующий указ, в котором нашли "интересный" момент.

Однако в указе Путина есть интересный нюанс, передает 24 Канал. Там отмечено "на Украине", хотя захватчики настойчиво рассказывают, что линия столкновения расположена якобы на территории России. Враг называет так временно оккупированные украинские территории.

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Территории в указе Путина – все-таки украинские

Таким образом, Путин все же признает, что это территории Украины. Или диктатор дал Шойгу приказ не стрелять там, где вроде бы они и так "не стреляют".

Отметим, о том, что даже государство-агрессор не признает свои оккупационные действия, свидетельствует еще один факт. В частности, 26 декабря на сайте Кремля нашли карту России, которая не охватывает аннексированные территории.

Кстати, после указа бункерного президента минобороны России отдало указание ввести "режим прекращения огня" на 36 часов. Он, якобы, должен продолжаться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Интересно, что оккупантам еще хватает наглости требовать у украинской стороны соответствующих шагов, хотя ВСУ отражают вражеские атаки на своей земле. Напомним, 24 декабря, когда большинство христиан мира праздновали Святвечер, Россия обстреливала украинские города. Погибли 11 человек в Херсоне, еще десятки получили ранения.

Настоящее "перемирие" – это полный вывод войск оккупантов

Внезапное заявление Путина о "перемирии" появилось вечером 5 января. В Офисе Президента сразу отреагировали на циничное предложение. Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не убивает мирное население и не нападала на чужую территорию, как это делает Россия. Поэтому "перемирием" можно было бы назвать только полный выход российских войск из наших областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркнул, что к Украине это "перемирие" не имеет никакого отношения, мы не будем договариваться ни о чем с оккупантами, пока они не уйдут из чужого государства.