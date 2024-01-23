Российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский сказал 24 Каналу, что со стороны Владимира Зеленского это хороший политический ход. Теперь на карте Украины относительно России появятся спорные территории.

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Не будут легко ассимилированы

Если с политической точки зрения этот закон является мощным пиар-ходом, то с военной, а также с точки зрения международных отношений он, по мнению Олевского, вряд ли на что-то влияет.

В то же время, этот указ задирает Кремль. Все, что ему доставляет дискомфорт, приятно выглядит,

– заметил оппозиционный журналист.

Также у Украины, по мнению Олевского, есть все шансы стать очень привлекательной страной, в частности для людей, которые говорят на русском языке на территории России и разделяют ценности Украины.

Регионы, упоминаемые в указе Зеленского, вероятно, не будут легко ассимилированы в Украину, если бы сейчас оказались в распоряжении украинской власти.

Этот указ в перспективе может создать условия для того, чтобы россияне, недовольные происходящим у них, имели возможность выбирать, где им жить, – в московской или Киевской Руси,

– отметил Тимур Олевский.

Кроме того, по словам журналиста, этот указ может привести к "брожению" и в узких кругах российских правых, и в более широких слоях населения.

Больше об указе, подписанном Зеленским относительно спорных территорий