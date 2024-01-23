Російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський сказав 24 Каналу, що з боку Володимира Зеленського це гарний політичний хід. Тепер на карті України відповідно до Росії з'являться спірні території.

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Не будуть легко асимільовані

Якщо з політичної точки зору цей закон є потужним піар-ходом, то з військової, а також з точки зору міжнародних відносин, він, на думку Олевського, навряд чи на щось впливає.

Водночас цей указ зачіпає Кремль. Все, що йому завдає дискомфорту, приємно виглядає,

– зауважив опозиційний журналіст.

Також Україна, на думку Олевського, має всі шанси стати дуже привабливою країною, зокрема для людей, які розмовляють російською мовою на території Росії та поділяють цінності України.

Регіони, які згадуються в указі Зеленського, імовірно не будуть легко асимільовані в Україну, якби зараз опинились у розпорядженні української влади.

Цей указ в перспективі може створити умови для того, щоб росіяни, які незадоволені тим, що відбувається у них, мали можливість обирати, де їм жити, – в московській чи Київській Русі,

– зазначив Тимур Олевський.

Крім того, за словами журналіста, цей наказ може призвести до "бродіння" і у вузьких колах російських правих, і в ширших верствах населення.

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