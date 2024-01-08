Поскольку усиливать мобилизацию Путин не очень хочет, то нашел более интересный способ заманивать людей в армию. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Читайте также "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

Раздача российского гражданства

Масштабы потерь российской армии увеличиваются с каждым днем. Владимир Путин пытается любым способом восстановить потери, поэтому прибегает к циничным шагам. Не исключением стал закон о гражданстве для иностранцев, которые пойдут воевать.

"Пушечное мясо" заканчивается. Сейчас все это заливают деньгами: до 7 миллионов рублей выплачивают за погибших, за тяжелое ранение – до 5 миллионов. Вероятно, это перестает работать, потому что количество жертв растет. Да и контингент не тот,

– отметил Геннадий Гудков.

Похоже, стратегия России по мобилизации также не оказалась удачной. На фронт забирают маргинальные слои общества и не дают им должной учебы. Неудивительно, что потери среди россиян на фронте так стремительно увеличиваются.

"Теперь Путин на все согласен – и гражданство, и что угодно предлагает, лишь бы люди шли на поле боя. Ресурсы этой добровольно-принудительной мобилизации у Путина тоже не безграничны", – подчеркнул политик.

Обратите внимание! Российский диктатор также подписал закон, касающийся детей с оккупированных территорий. Теперь за личной подписью диктатора украинские дети легко также могут получить российское гражданство.

Могут россияне начать новое наступление

В этом контексте довольно интересным выглядят сообщения западных СМИ о том, что российская армия 15 января планирует наступать на Купянск, Харьков и даже Одессу.

У Путина нет для этого ресурсов. Очень много ресурсов потратили на бессмысленные наступательные действия в районе Авдеевки и не только. Дополнительных сил, которые Путин мог бы бросить в бой – просто нет,

– подчеркнул Гудков.

Это мнение лишь подчеркивает указ о выдаче российского гражданства за вступление в армию. Ранее получить российский паспорт для мигрантов, например, из Восточной Азии, было очень тяжело. Сейчас условия сделали очень привлекательными. И не просто так.

"Путин этого не потянет. Потери будут колоссальными, но они, собственно, и сейчас огромные", – подчеркнул политик.

Возможно, российская армия будет предпринимать отдельные попытки наступления. Однако вряд ли полномасштабное наступление оккупантов на Харьковщине возможно. Такое же мнение, в частности, высказывают и в ВСУ.

Актуальные потери врага на войне

Российская армия действительно испытывает невероятных потерь. С начала полномасштабного вторжения на концерт Кобзона попало уже 365 170 солдат. Немало теряет Россия и в технике.

Так, по состоянию на 8 января, оккупанты потеряли: