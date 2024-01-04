Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, считая, что на самом деле у России нет достаточного количества мужчин, которые могли бы воевать. Они пытаются компенсировать этот ресурс с помощью мигрантов из стран Центральной Азии.

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В целом, такие мигранты – единственная возможность России более-менее замедлить уменьшение собственного населения. А теперь и их хотят забирать на войну.

Россияне, которые могут хоть как-то воевать – это большая для них проблема. Это все сказки, что у них есть нескончаемый мобилизационный ресурс. Ведь важно не то, что человек подходил бы по возрасту, а умение человека. А вот мигранты из Центральной Азии – молодые люди, которые едут работать и зарабатывать деньги,

– сказал Шейтельман.

Многие мигранты оказываются фактически без всяких прав. Эту ситуацию можно сравнить с зеками, которые Россия активно набирает на войну.

Мигранты отличаются от россиян

Как отметил Шейтельман, мигранты из Центральной Азии отдают себе отчет, что приехали в Россию зарабатывать деньги, а не погибнуть на войне против Украины. Там пытаются укрываться от насильственной мобилизации.

Главное отличие между ними и россиянами – у мигрантов очень большая социальность. Между их общинами информация распространяется с огромной скоростью. То есть им достаточно, если одного человека из условного Узбекистана кинули под Авдеевку, то уже огромное количество людей будет знать об этом и сделает соответствующие выводы,

– отметил Шейтельман.

Ситуация в России: коротко