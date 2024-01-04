Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, вважаючи, що насправді Росія не має достатньої кількості чоловіків, які могли б воювати. Вони намагаються компенсувати цей ресурс за допомогою мігрантів із країн Центральної Азії.
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Загалом такі мігранти – єдина можливість Росії більш-менш сповільнити зменшення власного населення. А тепер і їх хочуть забирати на війну.
Росіяни, які можуть хоча б якось воювати – це велика для них проблема. Це все казочки, що у них є нескінченний мобілізаційний ресурс. Адже важливо не те, що людина підходила б по віку, а вміння людини. А-от мігранти з Центральної Азії – молоді люди, які їдуть працювати та заробляти гроші,
– сказав Шейтельман.
Багато хто з мігрантів опиняється фактично без жодних прав. Цю ситуацію можна порівняти із зеками, яких Росія активно набирає на війну.
Мігранти відрізняються від росіян
Як наголосив Шейтельман, мігранти з Центральної Азії усвідомлюють, що приїхали до Росії заробляти гроші, а не загинути у війні проти України. Там намагаються ховатися від насильної мобілізації.
Головна відмінність між ними та росіянами – в мігрантів дуже велика соціальність. Між їхніми спільнотами інформація поширюється з величезною швидкістю. Тобто їм достатньо, якщо одну людину з умовного Узбекистану кинули під Авдіївку, то вже величезна кількість людей знатиме про це і зробить відповідні висновки,
– зазначив Шейтельман.
Ситуація в Росії: коротко
- Раніше під час так званої "прямої лінії" Путін переконував, що жодної нової хвилі мобілізації в Росії не буде. Він стверджував, що раніше призвані окупанти "чудово воюють".
- При цьому з початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 361 тисячу особового складу. Також українські військові знищили 5990 ворожих танків, 11107 бойових броньованих машин, 8546 артилерійських систем, 945 РСЗВ тощо.
- Наприкінці грудня в ГУР повідомляли, що в Росії росте незадоволення від примусової мобілізації. Це не означає, що там почнуться негайно протести, але такі настрої серед тамтешнього населення вже є.