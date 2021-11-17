Указ Путина о товарах с оккупированного Донбасса противоречит минским соглашениям – МИД Германии

Германия заявила, что новый российский указ о товарах с оккупированного Донбасса противоречит минским соглашениям. Такое решение Кремля не ведет к нормализации ситуации.

Представитель МИД Германии Кристоф Бургер заявил, что такие действия могут поспособствовать обострению на Востоке Украины. Тем временем в МИД Украины уже направили ноту протеста российским дипломатам.

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Владимир Путин подписал указ, который облегчает доставку из контролируемых сепаратистами регионов Украины в РФ товаров и их сертификацию как российских, что диаметрально противоречит духу и букве минских соглашений,

– заявил Бургер.

Скандальный указ Путина