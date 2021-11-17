Указ Путина о товарах с оккупированного Донбасса противоречит минским соглашениям – МИД Германии
17 ноября 2021 , 15:52Читати новину українською
Источник:Укринформ
Германия заявила, что новый российский указ о товарах с оккупированного Донбасса противоречит минским соглашениям. Такое решение Кремля не ведет к нормализации ситуации.
Представитель МИД Германии Кристоф Бургер заявил, что такие действия могут поспособствовать обострению на Востоке Украины. Тем временем в МИД Украины уже направили ноту протеста российским дипломатам.
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Владимир Путин подписал указ, который облегчает доставку из контролируемых сепаратистами регионов Украины в РФ товаров и их сертификацию как российских, что диаметрально противоречит духу и букве минских соглашений,
– заявил Бургер.
Скандальный указ Путина
- Глава Кремля 15 ноября поручил российскому правительству принять меры, которые смягчат условия для допуска на российский рынок товаров со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- В частности, товары с оккупированных территорий допустят к госзакупкам на уровне с российскими. Кроме того, отменят количество ограничения для экспорта и импорта для таких товаров.
- Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что это – очередной элемент шантажа со стороны страны-агрессора.