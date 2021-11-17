Речник МЗС Німеччини Крістоф Бургер заявив, що такі дії можуть посприяти загостренню на Сході України. Тим часом у МЗС України вже направили ноту протесту російським дипломатам.
Зауважте Російський газ чи безпека України: божевільного Путіна може зупинити лише сила
Володимир Путін підписав указ, який полегшує доставку з контрольованих сепаратистами регіонів України до РФ товарів і їх сертифікацію як російських діаметрально суперечить духу та букві мінських угод,
– заявив Бургер.
Скандальний указ Путіна
- Очільник Кремля 15 листопада доручив російському уряду вжити заходи, які пом'якшують умови для допуску на російський ринок товарів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
- Зокрема, товари з окупованих територій допустять до держзакупівель на рівні з російськими. Окрім того, скасують кількість обмеження для експорту та імпорту для таких товарів.
- Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що це – черговий елемент шантажу з боку країни-агресорки.