Речник МЗС Німеччини Крістоф Бургер заявив, що такі дії можуть посприяти загостренню на Сході України. Тим часом у МЗС України вже направили ноту протесту російським дипломатам.

Зауважте Російський газ чи безпека України: божевільного Путіна може зупинити лише сила

Володимир Путін підписав указ, який полегшує доставку з контрольованих сепаратистами регіонів України до РФ товарів і їх сертифікацію як російських діаметрально суперечить духу та букві мінських угод,

– заявив Бургер.

Скандальний указ Путіна