Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается Украины, – Пентагон

Указ президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не повлияет на программы вооруженной помощи Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Отмечается, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе.

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Как указ Трампа повлияет на помощь Украине

В Пентагоне заявили, что пересмотр международной помощи не изменит поставки оружия Украине

Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки,

– объяснили в Министерстве обороны США.

К тому же указ Трампа не влияет на любые остаточные и ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA, которые ранее объявил Джо Байден.

Справка. В первый день своего президентства, 20 января, Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

К слову, ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий также подтверждал, что, несмотря на указ Трампа, военная помощь от Америки продолжает поступать в определенные сроки. Он также отметил, что поддержка Украины со стороны США стратегически важна не только для Киева, но и для Вашингтона.