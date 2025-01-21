Трамп распорядился признавать в США только два пола: мужской и женский

Дональд Трамп начал подписывать свои указы на посту президента США. Они касаются многих сфер жизни государства.

В США теперь будут признавать только мужской и женский пол, которые не будут подлежать изменению. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Только два пола

В указе президента США сказано, что теперь термин "пол" нужно использовать вместо "гендер". Также там есть требование о том, чтобы выданные правительством документы, удостоверяющие личность, включая паспорта и визы, основывались на том, что он описывает как "неизменную биологическую классификацию человека как мужчины или женщины".

Этот указ стал одним из первых на посту. Он также объявил чрезвычайное положение на южной границе США и в сфере энергетики.

Также Дональд Трамп вернул в США смертную казнь и отложил блокировку ТикТок на 75 дней. Кроме этого, он отменил 78 указов и распоряжений своего предшественника.