Доллар или биткойн: новый финансовый вектор США после указа Трампа

Создание криптовалютного резерва, запрет запуска национальной цифровой валюты (CBDC) и превращение Соединенных Штатов в столицу крипты – первые дни каденции старого-нового президента шокируют весь мир.

Дональд Трамп своим новым указом изменил финансовый ландшафт США, открыв двери для широкого внедрения криптовалют. Отменяя ограничения предыдущих администраций, США стремятся стать глобальным лидером в цифровых финансах. Но действительно ли этот шаг принесет ожидаемые преимущества – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме Трамп стал криптовалютным миллиардером: захочет ли он выводить наличные деньги

Основные положения нового указа

Отмена устаревших регуляторных ограничений , сдерживавших развитие криптовалютной индустрии в США.

, сдерживавших развитие криптовалютной индустрии в США. Создание стратегического запаса цифровых активов , включая биткойн и эфириум, для защиты экономики от глобальных финансовых потрясений.

, включая биткойн и эфириум, для защиты экономики от глобальных финансовых потрясений. Формирование специальной рабочей группы , которая будет заниматься разработкой нормативной базы, защитой прав инвесторов и стимулированием инноваций.

, которая будет заниматься разработкой нормативной базы, защитой прав инвесторов и стимулированием инноваций. Привлечение частного сектора , что позволит стимулировать развитие блокчейн-технологий и увеличить финансовую прозрачность.

, что позволит стимулировать развитие блокчейн-технологий и увеличить финансовую прозрачность. Налоговые льготы и гранты для крипто-компаний, что поможет привлечь стартапы и крупные инвесторы в США.

Влияние на американский доллар

Создание резерва цифровых активов может оказать значительное влияние на американский доллар. С одной стороны, интеграция криптовалют в государственную финансовую систему может подорвать доверие к доллару как основной резервной валюты мира, поскольку инвесторы начнут рассматривать цифровые активы как альтернативу.

С другой стороны, если США смогут грамотно интегрировать криптовалюты в экономику, это может укрепить позиции доллара, сделав его более технологичным и конкурентоспособным.

Потенциальное влияние на цены BTC, ETH, SOL

Если биткойн (BTC), эфириум (ETH) и солана (SOL) войдут в стратегический резерв США, это может привести к существенному росту их стоимости. Эксперты прогнозируют, что цена BTC может вырасти до 150 000 долларов и выше, поскольку государственный спрос создаст новую волну институционального интереса.

ETH, как основа для смартконтрактов и DeFi, может подняться до 10 000 долларов, а SOL, благодаря своей быстрой сети и масштабируемости, может превысить 500 долларов. Этот сценарий зависит от степени интеграции и реального использования криптовалют в государственных финансах.

Читайте также Зачем громаде антикоррупционная программа и почему ее хейтят

Станет ли США криптоцентром мира? Трамп ставит перед собой амбициозную цель – сделать США ведущей страной в сфере цифровых активов. Это стратегический шаг, который может привлечь технологические компании и инвесторов. Однако другие страны, такие как Китай и ЕС, также активно развивают собственные криптовалютные инициативы.

Отмена ограничений может стимулировать новую волну институционального интереса, но важно избежать хаоса на рынке. Включение криптовалют в стратегический резерв США – это беспрецедентный шаг, который подтверждает растущую роль цифровых активов в глобальной экономике. Это решение может существенно изменить правила игры как для инвесторов, так и для правительств других стран. Важно, чтобы новая политика сопровождалась четкими механизмами регулирования, чтобы обеспечить стабильность рынка.

Вызовы и перспективы

Несмотря на положительные ожидания, эксперты отмечают потенциальные вызовы – регуляторной неопределенности, угрозе финансовой стабильности и возможности злоупотреблений. В то же время новая политика открывает перспективы для развития новых финансовых инструментов, таких как цифровые облигации и токенизированные активы.

Станет ли криптовалюта новым долларом? Вопрос остается открытым. Одно понятно – США сделали решительный шаг в сторону цифрового будущего, и его последствия мы увидим уже в ближайшее время.