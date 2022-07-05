Указаний об ограничении поездок для военнообязанных на ближайшие дни не было
5 июля 2022 , 16:06Читати новину українською
Источник:телеграм Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что со стороны военного командования не было никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни.
Залужный напомнил, что идет война. Поэтому все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать.
К теме Залужный опубликовал порядок предоставления разрешения на выезд для военнообязанных
Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Главнокомандующий также обнародовал алгоритм, по которому можно получить разрешение.