Залужний нагадав, що триває війна. Тому всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити.

До теми Залужний опублікував порядок надання дозволу на виїзд для військовозобов'язаних

Як отримати дозвіл на виїзд

Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Головнокомандувач також оприлюднив алгоритм, за яким можна отримати дозвіл.

Надати його може керівник районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.

Однак є категорія громадян, для яких не треба дозвіл:

призовники, яким надали відстрочку.

військовозобов'язані та резервісти, які не підлягають призову на момент мобілізації та заброньовані працівники.

чоловіки, які виключені з військового обліку.

ті, хто їде у відрядження.

призовники, військовозобов'язані та резервісти, зняті з військового обліку.

Що цьому передувало