Зеленский назначил на должности 116 судей

В среду, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил 116 судей. Сейчас остаются не закрытыми от 22% до 61% должностей судей.

Об этом свидетельствуют указы, обнародованные на сайте Офиса Президента. Соответствующую информацию также обнародовала заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая.

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Зеленский назначил 116 судей

Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении судей на должности в местных общих, хозяйственных и административных судах, а также в областных хозяйственных судах.

Глава государства также осуществил назначения в местных общих судах в разных регионах. Об этом свидетельствуют 24 обнародованных указа в целом.

Можно отчитываться о работе

Ирина Мудрая в своем заметке отметила, что кадровое обеспечение судебной системы, процедуры отбора и назначения судей, их профессиональной подготовки и обеспечения контроля за добродетелью – фундамент изменений и они происходят.

По ее словам, на сегодня остаются не закрытыми от 22% до 61% должностей судей в зависимости от специализации и инстанционности, некоторые суды не осуществляют правосудие вследствие отсутствия судей.

Понятно, что сразу после подписания указов проблема не будет решена окончательно, ведь объявленные конкурсы будут продолжаться до 2025 года, но это однозначно уже свет в конце тоннеля,

– отметила она.

Чиновница добавила, что уже можно отчитываться о проведенной работе в Офисе Президента. В частности, это касается инвентаризации внесенных Высшим советом правосудия представлений о назначении судей, а также разработки концепции развития системы правосудия с четкими ключевыми показателями эффективности на 2024 – 2026 годы.

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