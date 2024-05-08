Про це свідчать укази, оприлюднені на сайті Офісу Президента. Відповідну інформацію також оприлюднила заступниця керівника ОП Ірина Мудра.

Дивіться також Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА

Зеленський призначив 116 суддів

Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах.

Глава держави також здійснив призначення у місцевих загальних судах у різних регіонах. Про це свідчать 24 оприлюднених укази загалом.

Можна звітувати про роботу

Ірина Мудра у своєму дописі наголосила, що кадрове забезпечення судової системи, процедури добору та призначення суддів, їх професійної підготовки та забезпечення контролю за доброчесністю – фундамент змін й вони відбуваються.

За її словами, на сьогодні залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів залежно від спеціалізації й інстанційності, деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів.

Зрозуміло, що одразу після підписання указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року, але це однозначно вже світло у кінці тунелю,

– зауважила вона.

Посадовиця додала, що вже можна звітувати про проведену роботу в Офісі Президента. Зокрема, це стосується інвентаризації внесених Вищою радою правосуддя подань про призначення суддів, а також розробки концепції розвитку системи правосуддя з чіткими ключовими показниками ефективності на 2024 – 2026 роки.

Нещодавні призначення Зеленського: останні новини