Жительница Львова "спасала" сына от мобилизации, "купив" ему третьего ребенка в Харькове

Жительница Львова пыталась получить отсрочку для своего 31-летнего сына, "купив" ему третьего ребенка. В этом женщине помогла врач-акушерка из Харькова.

Детали следствия сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Фигуранткам уже сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

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Как организовали преступную схему

Осенью 2024 года 61-летняя жительница Львова обратилась за помощью к своей подруге-врачу. Женщина попросила акушерку "спасти" от мобилизации своего сына, который уже имел 2 детей.

Медицинская работница подыскала беременную женщину, которой за денежное вознаграждение предложила указать сына подруги отцом младенца в свидетельстве о рождении.



В декабре 2024 года жительница Львова приехала в Харьков для встречи с матерью ее будущего "внука". Фигурантка отдала беременной часть вознаграждения – 400 долларов США, и заверила ее, что до достижения ребенком 3-летнего возраста ежемесячно будет передавать деньги.

В конце декабря подозреваемая сделала еще один перевод на сумму 4200 гривен, а в конце февраля 2025 года на свет появился мальчик. "Бабушка" поехала в Харьков с нотариально заверенным заявлением от сына о признании отцовства и доверенностью.

Правоохранители задержали фигурантку в ЦНАП, когда она 10 марта подавала документы. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Через несколько дней разоблачили и врача-акушерку, сейчас ей избирают меру пресечения.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

К слову, 16 марта в Индустриальном районе Харькова во время передвижения мобильной группы оповещения ТЦК произошло ДТП. Люди в военной форме сбили велосипедиста, продолжается служебное расследование.