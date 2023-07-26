Помогали уклонистам: полиция задержала должностных лиц ТЦК в трех областях

Правоохранители задержали работников ТЦК, благодаря которым военнообязанные могли уклоняться от мобилизации. За коррупционные схемы придется ответить.

Национальная полиция Украины задержала чиновников военкоматов, которые помогали избегать призыва. Об этом сообщили в самом ведомстве.

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По словам полицейских, задержанные организовали схемы уклонения от призыва за деньги. Преступники были задержаны в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях, а прайс за их "услуги" составлял от 9 000 гривен до 1 500 долларов.

Так, на Волыни заместитель начальника одного из районных ТЦК потребовал у призывника 1 000 долларов.

Чиновник одного из районных ТЦК Днепропетровской области получил 1 000 долларов и 12 тысяч гривен, пообещав максимально "оттянуть время" призыва.

В Черновицкой области двое военнослужащих готовили фиктивные документы для военнообязанных о непригодности к военной службе – и систематически требовали взятки за это. В этот раз неправомерная выгода составила 9 000 гривен, а в июне 2023 года один из командиров этого же центра комплектования потребовал взятку в 3 000 долларов.

Представители ТЦК подделывали документы, предоставляя фиктивные справки о невозможности служить по состоянию здоровья. Теперь задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, иначе говоря – в незаконном обогащении.

Что известно о проверках в ТЦК

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, первый замминистра обороны Украины сообщил, что проверки ТЦК и СП призваны улучшить работу, восстановить справедливость и привлечь правонарушителей к ответственности.

Созданные рабочие группы Министерства обороны работают в регионах. Анализируется все – опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращения граждан, поступившие на горячую линию и по другим каналам,

– отметил он.

По его словам, уже принято более 2300 обращений граждан, некоторые из них касаются коррупции в ТЦК.

Если возникают проблемы при взаимодействии с ТЦК и СП, сообщайте:

- по номеру 0 800 31 01 79 (многоканальная горячая линия);

- по электронной почте tckreport@gmail.com;

– на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot.

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Почему проходят проверки в ТЦК

Все из-за скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым. За время войны он сказочно обогатился, возглавляя Одесский ТЦК. Эта должность принесла ему 188 миллионов гривен и недвижимость в Испании. Борисова подозревают в том, что брал взятки и незаконно переправлял мужчин призывного возраста за границу.

Скандальный военком скрывался от правоохранителей, но в конце концов его задержали. Суд уже отправил его под стражу. Владимир Зеленский в обращении 25 июля подчеркнул, что наживаться на войне безнравственно и люди не простят таким "военкомам". Это предательство, и такие действия вызывают только ярость.

Президент призвал проверить все ТЦК после скандала с Борисовым. В НАПК сообщили, что сформировали список: там 1800 руководителей и заместителей руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Уже стартовало 102 мониторинга образа жизни руководителей ТЦК, а начали с "регионов с наибольшими рисками".