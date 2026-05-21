Бронировали и отправляли за границу: как "благотворительные фонды" на Киевщине "зарабатывали" на уклонистах

СБУ ликвидировала на Киевщине очередную схему избежания мобилизации. Преступная группа под прикрытием благотворительных фондов за деньги "бронировала" уклонистов или нелегально переправляла их за пределы Украины.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно об очередной схеме уклонения от мобилизации?

Незаконную деятельность организовали двое руководителей местных благотворительных фондов и их сообщник. Последний – безработный житель столицы, который занимался розыском клиентов.

Фигуранты за 16 тысяч долларов предлагали военнообязанным несколько вариантов уклонения от службы. Например, фиктивно трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры с последующим получением отсрочки.

Помните! В Украине бронированию подлежат работники критических объектов, которых нельзя мобилизовать во время войны. Это не способ уклонения, а потребность защиты сотрудников, которые нужны для стабильной работы и поддержания критического предприятия и экономики. Процедура бронирования работников выполняется руководством или отделом кадров. С правилами бронирования можете ознакомиться в материале 24 Канала.

Другая услуга "дельцов" – побег через западную границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Для последней "услуги" организаторы хотели задействовать своих "проводников" в приграничных областях, которые хорошо знают горную местность и водоемы.

СБУ задержала всех трех преступников просто "на горячем" после получения части взятки от клиента.

К слову, расследователи 24 Канала анализировали в своем материале судебные дела, которые связаны с кругленькими суммами для уклонения от мобилизации. Украинцы готовы платить от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов.



Например, источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщали, что на Львовщине разоблачили схему уклонения от мобилизации, в которой участвовали более 40 должностных лиц. Благодаря ей военнообязанные за деньги получали бронирование и фиктивную инвалидность.

Во время обысков у фигурантов были изъяты смартфоны, флешки, поддельные документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Им вручили подозрения в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой.

Обратите внимание! Речь идет о части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержаны дельцы, которые "зарабатывали" на уклонистах / Фото СБУ

Важно! Мошенники в Украине выдают себя за сотрудников СБУ, рассылая фейковые повестки-вызовы на допрос и требуя денег. Служба безопасности рекомендует фиксировать данные подозрительных лиц и проверять информацию через официальные каналы.

