Более 100 обысков и 11 областей: разоблачена схема уклонения от призыва
Источник:Офис генерального прокурора
Офис генерального прокурора расследует масштабную организацию уклонения от призыва при мобилизации. Уклонистам предоставлялись документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
К схеме, которая помогала избежать мобилизации, привлекали врачей. Она охватила половину Украины.
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Что уже сделали правоохранители:
- провели около ста обысков на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и города Киева;
- обнаружили и изъяли документы, связанные с реализацией "схемы": это медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справок амбулаторных пациентов, оригиналы справок о непригодности к службе по состоянию здоровья, временные удостоверения военнообязанных, где указано, что человек непригоден к службе.
Разоблачена масштабная схема помощи уклонистам / Офис генерального прокурора
На фото, предоставленных ОГП, видно, что справки содержат слова "непригоден к военной службе по состоянию здоровья".
Как реализовывали схему уклонения от службы
К этому были привлечены должностные лица районных ТЦК и СП. Вместе с членами военно-врачебной комиссии (ВВК) они наладили выдачу справок о признании мужчин непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Помогали им в этом третьи лица.
Благодаря этой схеме военнообязанных снимали с военного учета. Заплатить за такую "радость" стоило немало – в среднем 6000 долларов США.
Как правоохранители разоблачили преступников
О военнообязанных не было никаких сведений в электронной системе здравоохранения. Это выяснилось в ходе проверки части.
Они были уверены в своей безнаказанности, так что даже не прибывали для прохождения ВВК. Выезжали за границу, пользуясь справкой о непригодности к военной службе.
Следствие пока продолжается, преступникам сообщат о подозрении.
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Другие громкие разоблачения работников ТЦК
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- Сегодня же, 1 августа, стало известно о незаконном обогащении военкома в Днепропетровской области. Во время войны он переписал квартиру и машину на отца.
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