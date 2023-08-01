Более 100 обысков и 11 областей: разоблачена схема уклонения от призыва

Офис генерального прокурора расследует масштабную организацию уклонения от призыва при мобилизации. Уклонистам предоставлялись документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К схеме, которая помогала избежать мобилизации, привлекали врачей. Она охватила половину Украины.

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Что уже сделали правоохранители:

провели около ста обысков на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и города Киева;

обнаружили и изъяли документы, связанные с реализацией "схемы": это медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справок амбулаторных пациентов, оригиналы справок о непригодности к службе по состоянию здоровья, временные удостоверения военнообязанных, где указано, что человек непригоден к службе.

Разоблачена масштабная схема помощи уклонистам / Офис генерального прокурора

На фото, предоставленных ОГП, видно, что справки содержат слова "непригоден к военной службе по состоянию здоровья".

Как реализовывали схему уклонения от службы

К этому были привлечены должностные лица районных ТЦК и СП. Вместе с членами военно-врачебной комиссии (ВВК) они наладили выдачу справок о признании мужчин непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Помогали им в этом третьи лица.

Благодаря этой схеме военнообязанных снимали с военного учета. Заплатить за такую "радость" стоило немало – в среднем 6000 долларов США.

Как правоохранители разоблачили преступников

О военнообязанных не было никаких сведений в электронной системе здравоохранения. Это выяснилось в ходе проверки части.

Они были уверены в своей безнаказанности, так что даже не прибывали для прохождения ВВК. Выезжали за границу, пользуясь справкой о непригодности к военной службе.

Следствие пока продолжается, преступникам сообщат о подозрении.

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